Liverpool y Manchester City igualaron y sonríe Arsenal: Díaz, notable

No se pierde el tiempo jamás cuando chocan los grandes de la Premier League, menos con un colombiano en el campo pleno de protagonismo, mucho menos cuando lo que está en juego es el liderato de la Premier League.

Lo asumieron todos en Anfield y así salió un espectáculo excepcional, de vértigo, franca vocación ofensiva, combinaciones, chispazos de talento más allá del gris segundo tiempo del visitante... todo fue al coctel y el resultado final de 1-1 reconoció el esfuerzo de cada protagonista, aunque el que reía de último, el Arsenal, reía mejor.



Era el partidazo esperado en el arranque, con una posesión de Liverpool que iba de polo a palo tratando de descomponer la férrea estructura rival, y un visitante que la tenía poco pero la usaba mejor, con dos opciones de De Bruyne, un intento de vaselina y un potente remate frontal que tapó Kelleher, como principales opciones antes de llegar a los diez primeros minutos.



La primera proyección clara de Luis Díaz llegaba a los 15 minutos, un mano a mano que le ganó a Walker y le aplaudió Klopp, pero que no llegó claro a la cabeza de Núñez.



Pero el City hizo un primer daño a los 23, cuando todo lo que hacen bien los de Guardiola salió así: cobro de tiro de esquina de De Bruyne al primer palo, advirtiendo que no puso Kelleher a nadie ahí, arrastre de marca de Ake y Haaland y aparición de Stones ante la débil marca de Núñez para el 0-1 que puso las cosas cuesta arriba, muy temprano para los de rojo.



Díaz no pudo encontrar habilitado a Díaz en la siguiente acción, tampoco Elliot logró resolver bien, el propio guajiro fallaría una clara en el remate que se le fue muy abierto a los 41 y sobre el cierre intentaba Szobozslai sin premio, mientras bajaba un cambio un City que sumaba un intento desviado de Álvarez pero se iba satisfecho al descanso, bajo la intensa lluvia en Anfield.



Pero llegó el complemento, cesó la lluvia y vino el error: Ake dejó un balón comprometido, Edersond erribó a Núñez y gol de Mac Allister y el partido se empató 1-1 para tranquilidad de Klopp, que renovaba la ilusión en una victoria ante los suyos.



Lo tuvo Díaz a los 63 pero le arruinó Walker el remate, dos veces lo intentó el recién llegado Salah y con las yemas de los dedos evitó Ortega Moreno el segundo (salió lesionado Ederson), antes de la mejor opción a los 70, casi un milagro del portero al evitar el gol casi cantado de Núñez. Y estaba agazapado el City y despertó a los 72 cuando Doku le metió un gran centro a Doku que impactó en la cara de Foden y se estrelló en el travesaño. Otro guiño de la fortuna.



Pero en realidad, era un solo equipo en el campo Liverpool, en intención y en ocasiones, contra un City nublado, partido en el medio y aislado de sus hombres más desequilibrantes, Haaland especialmente. Claro, había que decirlo bajito porque podían despertar esos titanes dormidos hasta los 82 minutos , campo el palo de Doku que por suerte le rebotó a Kelleher a las manos... Mientras, de nuevo Díaz se iba encima con sendos acercamientos, uno claro que se le fue apenas abierto en un gran remate, y un par más con van Dijk, Mac Allister y el propio Núñez, quien salió agotado. Lamentablemente al cierre ya no sancionaron lo que parecía un penalti claro contra el campeón mundial, y sí que pudo el VAR recomendar otra cosa...



El marcador final fue un 1-1 que le sabe bien al City pero mejor al Arsenal, beneficiario directo de la repartición de puntos en Anfield, líder por diferencia de gol. Se apretó al Premier League. ¡Qué buena noticia para los amantes del fútbol!