¿Adiós a la Premier? Dolorosa paliza de intratable M. City a Liverpool

Era una prueba de fuego y ardió en llamas: Liverpool cayó goleado 1-4 contra un Manchester City intratable y empezó el camino de despedida a la defensa del título de la Premier League.

Un primer tiempo de tedio abrió el camino en el complemento a una exhibición rotunda del visitante, que condenó a un Allison Becker que cometió increíbles y dejó ver a un Liverpool cada vez más terrenal, contra un oponente que apunta al título con total claridad y avanza hacia é a velocidad de crucero.



Al comienzo se examinaban en el campo y se aburrían muchos al otro lado de la TV, hasta que a los 23 se rompía el molde de cuenta de la gran salida por izquierda de Liverpool que llegó al medio del área para que Mané atacara de cabeza, aunque que se fuera muy por arriba.



El riflazo de Firmino a los 28 exigía a Ederson y confirmaba a un local que arriesgaba, consciente de su necesidad.

Pero el error de los rojos, ante la velocidad y la agilidad de Sterling, parecía arruinar el plan: falta de Fabinho en el área pero cuando Gundogan se paró frente a la pelota quiso ubicarla tan lejos de Allison Becker que superó incluso el arco. ¡A lo profundo se fue el remate!



Fue un respiro y una motivación pues un intento más tendría Mané, generando un tiro libre, un tiro de esquina y un cabezazo que acabó en las manos de Ederson en el cierre de un primer tiempo del que, en honor a la verdad, se esperaba más.



Lo entendió así el líder de la Premier y Gundogan se tomó revancha al tomar un rebote que dejó Allison Becker al medio (porque los médicos también se enferman) y permitir al alemán la furiosa celebración del 0-1 a los 49 minutos.



Perdonaba el segundo otra vez a los 51 pero, también los de Guardiola cometen errores de principiante: a los 61 agarraba Ruben Diaz a Salah en el área y le concedía un penalti que no iba a fallar, para 1-1 a los 62 minutos, sonrisa de vuelta al rostro de Klopp e impulso para un Liverpool que sabía que solo le servía ganar en Anfield.



Se iba Thiago Alcántara sin apenas sentirse y se sentía pánico en el área local cuando la jugada de gol de Stone se anulaba por fuera de lugar a los 70 minutos. Y se pondría peor pues el City aprovecharía el horrible despeje de Becker que le quedó a Foden, cuyo gran mérito fue arrastrar toda la marca para dejar libre a Gundogan, quien se apuntó el doblete para el 1-2 parcial a los 73.



Y sabiendo que el arquero estaba en la mala, que no atinaba una sola, que era una noche fatal, le devolvían la pelota y acababa haciéndole un pase absurdo a Bernardo Silva, quien lo bañó para meter el centro a Sterling y sacar la pelota por tercera vez de su arco (1-3), ante la indolente mirada de todos sus compañeros, incapaces de meter una pierna, hacer un cierre, darle una mano. Todo mal, de vuelta Klopp a la cara de desconcierto total.



Olía sangre el City y Foden tenía el premio a su tremendo partido: cambio de frente, fenomenal salida por banda y definición de crack, de veterano, fulminante remate contra un Allison que pensaba, inocentemente, que su noche ya era de pesadilla: ¡le faltaba semejante riflazo para acabar de condenarlo! Goleada 1-4, en Anfield. Game Over.



¿Adió s a la Premier para Liverpool? Es posible que sí. No hubo amenaza real al líder en 90 minutos, los otrora insuperables ahora parecen muy terrenales con fallos impensables, lesiones, todo juega en contra y eso se lo dicen a la cara los de rojo. Ahora el City tiene 10 puntos de ventaja, un partido menos, un juego letal sin fichas clave como DE Bruyne... Se ve más cerca plutón que la defensa del título para Liverpool.