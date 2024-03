Díaz, a brillar en duelo decisivo: Liverpool recibe a Manchester City

Liverpool y Manchester City protagonizarán este domingo el duelo más importante seguramente de Inglaterra y de las cinco ligas europeas en este fin de semana. Los dos clubes marchan entre los primeros puestos de la Premier League por lo que una victoria para uno o para otro significará una ventaja de cara al final de la campaña.



El cuadro red donde milita Luis Díaz viene de un excelente partido en Europa League donde vencieron en su llave de ida de octavos a Sparta Praga por 5-1 en condición de visitante.

Este duelo sirvió bastante no solo para el colombiano que anotó gol, sino también para varios de sus compañeros como Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai y Darwin Núñez que vienen saliendo de sus respectivas lesiones sobre todo los dos primeros ya que el uruguayo ha sumado más minutos en los últimos juegos.



Se espera que Díaz para como titular junto a Núñez y la duda pasa por la izquierda ya que Jurgen Klopp podría guardar a Salah para el segundo tiempo y podría poner allí a Cody Gakpo o a Conor Bradley.



De igual manera, Klopp deberá buscar el sustituto de Ibrahima Konaté en la zaga ya que el jugador se perfila a perderse el juego luego de salir lesionado en el duelo de Europa League.



Por otro lado, Manchester City llevará al mejor plantel posible para este juego. El cuadro citizen solo tendrá tres ausencias importantes como son la de Jack Grealish, Jeremy Doku y Matheus Nunes.



El equipo de Pep Guardiola viene de ganar a mitad de semana su llave de octavos de final ante Copenhague en un duelo en donde el técnico español le dio descanso a varios referentes ya que todo estaba definido.



La última vez que Citizens y Reds se vieron las caras fue el 25 de noviembre del 2023, duelo jugado en Etihad que terminó 1-1 con goles de Erling Haaland y Trent Alexander-Arnold.



Finalmente, el más reciente encuentro en Anfield se dio el 16 de octubre de 2022 con triunfo para Liverpool por la mínima con gol de Mohamed Salah.



Liverpool vs. Manchester City

Estadio: Anfield

Hora: 10:45 a.m.

TV: ESPN / Star +

​

Posibles alineaciones:



Liverpool: Kelleher; Joe Gómez, Konaté, Van Djik, Robertson; Endo, Mac Allister, Elliot; Luis Díaz, Mohamed Salah y Darwin Núñez. DT: Jurgen Klopp



Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Días, Aké; Rodri, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne; Foden, Álvarez y Haaland. DT: Pep Guardiola