Liverpool vs Manchester City: hora y canal para ver el clásico inglés

Liverpool vs Manchester City jugarán en la fecha 11 de la Premier League, con dos realidades distintas, pues los de Jurgen Klopp tienen la obligación de ganar para no seguir en crisis tras las lesiones y pocos resultados, mientras que los ciudadanos quieren seguir peleando en la punta de la tabla de posiciones.

Fecha, hora y por dónde ver Liverpool vs Manchester City



Liverpool vs. Manchester City

Estadio: Anfield

Hora: 10:30 a.m. (hora de Colombia)

T.V: ESPN y Star +

Gratis y online: Futbolred.com