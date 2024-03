Se define la Premier: ¿cómo ver Liverpool vs Manchester City EN VIVO?

Está a tiempo: es momento de llamar a cancelar el partido del domingo, el desayuno familiar, el bautizo, lo que sea: ¡prácticamente se define la Premier League y usted tiene que estar ahí para verlo!

El partido de las palomitas del fin de semana no tiene ninguna discusión es y en un Liverpool vs Manchester City, primero y segundo de la tabla, que bien pueden encaminar el título en Anfield, en un compromiso no apto para nerviosos ni para cobardes.



Los de Jürgen Klopp vienen de golear al Sparta Braga 1-5 en los octavos de final de la Europa League y los de Guardiola hicieron lo propio con el 3-1 (6-1 global) frente al Copenhague de Dinamarca pero en la vuelta de la final de octavos de Champions League. La moral está arriba.



Los dueños de casa llegan con invicto de 11 victorias y dos empates en Anfield pero el City, que tiene todas las armas para hacer daño, sabe que está a solo un punto del liderato y que si gana, como han amenazado los jugadores en distintos escenarios, será titánica la tarea de arrebatarles la Premier con la que los rojos quisieran despedir a Klopp en su última temporada.



Por si faltaran atractivos, en cancha nada menos que Luis Díaz, sano, habilitado e inspirado después de marcar un lindo tanto en Praga por la Europa League.



¿Cómo, cuándo y dónde es el partidazo? Prográmese aquí:

​

​Liverpool - Manchester City

Fecha: Domingo 10 de marzo

Estadio: Anfield

Hora: 10.45 a.m. (hora colombiana)

TV: ESPN y Star+

Online: www.futbolred.com