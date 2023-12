¡Bendita Premier! Show de golazos, pegada y fe en Liverpool, con Díaz

Lo triste es que termine. Sí, no son máquinas, se cansan, se equivocan, . Pero qué nostalgia es el final de un partidazo como el que firmaron Liverpool y Fulham en Anfield.

Es fútbol, es Premier League. ¡Bendita sea! Liverpool pasó del lujo a la angustia y luego a la euforia en un reto durísimo que acabó en un 4-3 salpicado de talento, de amor propio y de fe, todo tan típico de Liverpool, que tuvo todo el tiempo en cancha al colombiano Luis Díaz.



Fue un inicio de puro lujo para el dueño de casa, más allá de algún pestañeo defensivo. Intenso, luchador pero sin espacios empezaba Luis Díaz, pero era Alexander-Arnold el que abría la cuenta en su especialidad, un tiro libre calculado a la escuadra, que tomó altura justo a tiempo y dejó sin reacción al portero, a los 20 minutos de juego. Golazo.



Vendría, a los 24, un pestañeo defensivo y justo por la derecha aparecía Wilson para anticipar a los zagueros rojos y castigar al portero Kelleher, pero lo resolvería Liverpool a puro lujo: en una acción que arrancaba con Díaz, le quedaba al argentino la pelota a los 38 y metía un riflazo, abierto pero con el efecto justo para meterse en toda la esquina, arriba, inatajable. Sn duda una de las joyas de la jornada en Premier.



Pero la ausencia de Alisson Becker se padecía fuerte a los 45+3 cuando se encontraba, literalmente, Fulham con el empate: en una insólita jugada s le escapó la pelota de las manos en el remate de Tete, en una jugada revisada por el VAR que encontró que Núñez los habilitaba a todos.



Díaz lo intentaba en el arranque con un tiro de media vuelta que le atajaban, luego lo pillaban en fuera de lugar en la ocasión que creaba para Salah y al final lo cubrían bien para desconectarlo de sus compañero en ataque.



El complemento trajo dificultades de los locales para imponerse a pesar de su abismal dominio: Núñez fue el que más lo intentó, incluso estrellando una pelota en el travesaño, Díaz tuvo sendas ocasiones aunque le faltó potencia, Tsimikas y alguna vez Salah.



Pero esa ineficacia se iba a transformar en cansancio y el Fulham lo entendió para ir en el contragolpe y DeCordova-Reid silenciaba Anfield a los 80 minutos, un resultado inesperado que cobraba con dureza la lentitud defensiva del dueño de casa.



Y entonces, furia roja sobre el arco de Fulham: tenía que ser gol de Endo en la media distancia que salvó Leno, lo tuvo Díaz a los 84 y en el rebote se lo perdió Salah pero vendría la gesta.

​

El propio Endo metió un riflazo al acompañar una masiva llegada local y dejó la cuenta 3-3 a los 87 minutos, y un minuto después fue Alxander-Arnold el que apareció como un fantasma por la izquierda y dejó sin reacción a Leno con otro furioso remate que gritó Anfield hasta perder la voz. ¡Qué reacción!

​

Ahora Liverpool, con mucho más esfuerzo del esperado, es segundo de la Premier con 31 unidades, a dos del líder Arsenal y superando por dos unidades (parcialmente) a Manchester City. No se agota, no renuncia, no camina nunca solo el rojo. No importa cuándo lo leas...