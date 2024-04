Golpe casi letal: Liverpool sucumbió contra impecable Crystal Palace

Era el partido que no se podía perder y se perdió y hoy, a la luz de la realidad más allá de las opciones matemáticas, se ha cedido un terreno probablemente irremontable en la definición de la Premier League.



Liverpool pinchó en Anfield y cayó por 0-1 contra un combativo Crystal Palace, que lo hizo todo, absolutamente todo bien, en un partido con 14 ocasiones de gol para el rojo que increíblemente se desperdiciaron. Los jugadores caídos en el campo, al borde de las lágrimas, resumen todo: pérdida del invicto en casa y, peor aún, ventaja tal vez definitiva para Manchester City y Arsenal en la pelea por el título que en realidad importa. El duelo entre colombianos, el de Díaz contra Muñoz y Lerma, todos de Selección, lo ganaron los últimos con lujo.



Era el visitante el que primer se animaba apenas a los 40 segundos, con doble intento que retaba a Alisson Becker, de vuelta de su lesión.



Era otra pesadilla en defensa el arranque cuando miraron los rojo, presa de la impotencia, la triangulación de su rival por la zona del chico Bradley y el ingreso al área de Mitchell y Eberi Eche para el golazo de este último, que era un 0-1 inesperado y aterrador, pensando en la reciente goleada a manos de Atalanta en Europa League. Y se salvó del segundo, a los 17, cuando Robertson corrigió el error de su portero y sacó de la raya, literalmente, el gran remate de Mateta



Era soberbio el partido de Lerma, neutralizando a Núñez y a Salah, se proyectaba bien Muñoz y lo sufría Díaz en un Liverpool otra vez muy débil en zona propia e impreciso y espeso en la salida.



Hasta que por fin pareció volver a la vida el equipo de Klopp, cuando Endo lo estrelló en el travesaño a los 27 y un minuto después se encontró la pelota el arquero en el sensacional remate de Díaz, su primero de la tarde.

Turno para Salah a los 31, otra vez contra arquero salvador,



Para el complemento, Szoboszlai al campo y, por lesión de Bradley y en plena ovación del público, Alexander-Arnold de vuelta tras larga ausencia.



Lo que resultaba imposible de creer es que la gran opción de Darwin, de frente al arquero para el empate, le rebotara en la rodilla a Henderson en su segundo instante de fortuna pura en el partido y le ganaba todos los duelos Muñoz a Díaz en la marca asfixiante que salía bien, cómo no si lo conoce mejor que nadie.



Tal vez por eso o por la desesperación, se fue Díaz en compañía de Núñez a los 66 para dar paso a Gakpo y Jota.



Muñoz salvó de milagro el empate de Jota y otra vez Jones en el mano a mano que se le fue abierto, pero se salvó a los 73 del segundo el dueño de casa en la opción de Mateta. Y ya era angustia pura todo en un Anfield que no podía creer cómo se desperdiciaba tanto, como parecía el destino empeñarse en negarle el gol.



Y ya el tiempo no dio para más, y los cambios no funcionaron en unos casos o se demoraron en otros (Elliot llegó tarde, a los 82, por impreciso Jones) y es inexplicable cómo al menos no se empató el juego y se estancaron los de Klopp en 71 unidades, pinchazo que bien puede definir la Premier tras la última goleada de Manchester City (73 puntos) y el partido pendiente de Arsenal (71) contra Aston Villa.



Nada de eso fue culpa de Crystal Palace, que jugó un partidazo, que neutralizó a Díaz con Muñoz y a Núñez y Salah con Lerma, enormes los dos colombianos en Anfield, victoria que bien pudo asegurar la permanencia, pues quedó a 8 puntos de la zona roja.