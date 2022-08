Luis Díaz, a comandar al Liverpool en Anfield contra Crystal Palace

Liverpool saltará a la cancha, este lunes, 15 de agosto, en la segunda jornada de la Premier League, donde iniciarán formalmente la temporada en Anfield. La temporada pasada, donde se quedaron sin la Premier League y la Champions League, por poco, es cosa del pasado. Página aparte y los de Klopp saben que empezar con buen pie la liga, servirá para el final.



El empate contra Fulham dejó un sinsabor en el plantel, al haber generado tantas opciones y no concretar las necesarias para llevarse la victoria. Luis Díaz es llamado a ser inicialista, su nivel y papel en el club es importante, llamado a ser el reemplazo de Mané, que dejó el club.



Sumándole al colombiano, Darwin Núñez fue una de las sorpresas de la pretemporada. Además, se estrenó con gol en Premier League en el partido anterior. En el historial reciente, hay seis partidos en los que Liverpool no cae en Anfield contra Crystal Palace, el más reciente de ellos, se dio en la temporada 2016/2017, por la fecha 34, cuando cayeron 1 a 2 con doblete de Benteke.



En días recientes, Luis Díaz estuvo en el radar de los medios, ante las críticas por ese primer duelo. Pese a no anotar, mostró solidez en cancha. Ante esto, Klopp salió en su defensa “Creo que Luis falló el gol por poco. Ante Fulham tuvo muy buenos momentos, muy buenas situaciones. Tuvo dos oportunidades, una fue al poste, creo, o al travesaño, luego fue bloqueado en otra situación”.



Para el duelo contra Crystal Palace, Liverpool no podrá contar con Thiago, quien salió lesionado en la primera fecha de la Premier League. En su reemplazo, estaría Harvey Elliot.



Probable alineación: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Elliot, Henderson; Salah, Núñez, Díaz