Trabajo atrasado en la oficina: Díaz y Liverpool, a arrasar en Premier

Fue un breve respiro, una pausa necesaria para muchos con sus selecciones nacionales y ahora es tiempo de volver a la oficina, donde el trabajo está atrasado desde el inicio mismo de la temporada.

Para Luis Díaz fue un pestañeo para andar -y volar- Nueva York con su familia, para encontrarse de nuevo con sus compañeros de Selección Colombia y cambiar por un momento el chip. Estuvo bien saber que Néstor Lorenzo tiene nuevas opciones para rodearlo, pero a él aún le falta tomarse con más calma la camisa de gran figura del equipo. Hay tiempo. Por ahora no anotó pero ¡cómo bailó!



Y apenas tuvo tiempo de desempacar antes de presentarse de nuevo al trabajo, que le depara nada menos que una obligación esencial: sacar a su equipo del octavo (¡octavo!) lugar de la tabla de posiciones de la Premier League, tras un inicio de temporada, digamos vacilante, que lo tiene lejos de los puestos que corresponden a uno de los clubes más grandes. Lo primero en la lista de tareas es Brighton, este sábado (9:00 a.m. hora colombiana).



La buena noticia es que Díaz llegó bien de eso que llaman el virus FIFA, la epidemia de lesiones que en estos últimos días contagió a 29 jugadores. No reportó novedad.



Muy escuetamente habló el técnico Klopp de su llegada: "¿Díaz y Jota? Sí, regresaron de la función internacional y es como siempre después de un vuelo largo, no los vi todavía, he oído que están bien. Darwin, (perder el entrenamiento) fue una precaución después de los juegos, lo mismo para Diogo, eso es todo, creo".



Se veía incómodo el jefe, que confirmó, en todo caso, cuatro bajas sensibles: "Algunos todavía están fuera, es Andy Robertson, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain y Naby Keita. Definitivamente estos cuatro (están fuera)", confirmó.



Pero están Salah, Díaz, Firmino, Jota y Núñez y ese ya suena a principio de solución a la hora de solucionar el incómodo dato del ataque en estos meses: 15 goles han anotado los 'reds' por 23 de los de Guardiola. Es una verdad incómoda.



Así que ahora es momento de corregir el rumbo en Premier, donde hay que sumar siempre de a tres en estas semanas para alcanzar, desde los escasos 9 puntos que hoy tiene a Arsenal (18), Manchester City (17) y Tottenham (17). Están los que son, más o menos. Ya no hay más excusas.