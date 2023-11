Minutos de Díaz en goleada sin traumatismos de Liverpool en Premier

Fue una goleada 'tranqui', resuelta sin mayores contratiempos por peso específico de una plantilla rutilante, pero con un detalle directo al corazón: Anfield, en un aplauso cerrado al ingreso de Luis Díaz a la cancha, abrazándolo en su felicidad por la liberación de su padre, quien volvió a su casa sano y salvo.

Liverpool se impuso sin mayores dificultades contra un Brentford que ilusionó pero que acabó cayendo por 3-0, en otra noche más de inspiración de Mohamed Salah.



Era una primera media hora con el VAR como gran protagonista, anulando dos jugadas de gol de Darwin Núñez: la primer por milímetros del pie que quedaron enganchados, al segunda en un cabezazo de Van Dijk en el que el portero dejó rebote y él definió de chilena, un desperdicio que no subió al marcador pero que fue justamente invalidado por fuera de lugar.



Lo curioso es que la mejor opción de gol era de Brentford, que en un contragolpe estuvo a punto de Mbeumo que arañó Alisson Becker para salvar su arco. Por lo demás, un partido de imprecisión desde el medio, con Szoboszlai errático en el pase y Salah desconectado.



¿Quién? Salah, el que no entraba en juego, castigó la falta de fe con gol: apareció una vez y fue para aprovechar una bella asistencia de Núñez y clavarla en el rincón, para el 1-0 a los 39 minutos. Y perdonó el segundo sobre el final del primer tiempo cuando el remate le salió alto. ¡Qué tal que estuviera conectado!



Y es que hasta sin querer hace goles el egipcio, porque fue así como a los 62 aprovechó un tremendo centro de Tsimikas para el cabezazo, que no celebró porque parecía que se iba la pelota, pero el VAR lo validó.



Otra vez el griego tendría participación en el tercero, a los 74, cuando le cedió la pelota a Diogo Jota, quien tuvo espacio para ir al centro y soltar un remate imposible que consolidaba la goleada. El portugués, a quien prefirieron sobre Díaz, quien llegó para los últimos diez minutos, anotando cada vez que le dan la 'palomita'... Bueno para Liverpool pero no tanto para el protagonismo del colombiano.



En fin, ya los de Klopp son segundos de la tabla con 27 puntos, los mismos de Arsenal e inclusivo de Manchester City, pero con un partido por jugar contra Chelsea.