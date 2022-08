¿Cómo y cuándo ver Liverpool vs Bournemouth? Díaz y Lerma en acción

Este sábado entra en acción la cuarta jornada de la Premier League y uno de los duelos más interesantes será protagonizado por colombianos. Luis Díaz y Jefferson Lerma chocarán en Anfield en Liverpool vs Bournemouth. Ambos serán piezas claves en sus respectivos onces.



Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y aunque el recién ascendido tiene un punto más, será un partido clave para empezar a salir de los últimos puestos en la clasificación; una ubicación nada habitual para los 'Reds' que no conocen la victoria esta temporada.





Liverpool vs Bournemouth

Día: Sábado, 27 de agosto

Hora: 9:00 am

Estadio: Anfield

TV: ESPN y Star Plus

Minuto a minuto a través de FUTBOLRED.com