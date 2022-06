Liverpool pierde la cabeza por reemplazo de Mané: ¿cómo afecta a Díaz?

Liverpool está listo para dar un golpe en el próximo mercado, tal como lo había planeado antes de verse obligado a ir por Luis Díaz en el invierno.

La apuesta es otra vez por Portugal y por un latinoamericano, garantía ante la inminente salida de Sadio Mané, cuya salida a Bayern Munich es inminente.



El equipo finalista de la Champions League podría llegar a ofrecer 100 millones de euros por el traspaso, según The Athletic, lo que generaría un golpe importante pues Manchester United y PSG también está bien posicionados para hacerse con sus servicios.



¿A qué le apunta Liverpool? A potenciar a sus talentosos jugadores con un hombre que aportó en Benfica 34 goles en 41 salidas. El senegalés ha jugado buena parte de la temporada de delantero centro, por lo que Núñez resolvería esa posible improvisación al ser un 9 natural, escoltado por las bandas por Salah y Luis Díaz, nada menos. Además, fortalecería el banquillo, que completan Diogo Jota, Roberto Firmino (si finalmente se queda) y el joven Harvey Elliott.



A Núñez parece convenir más la opción de Liverpool, que le garantiza la disputa de títulos y el crecimiento profesional a sus 22 años. El United jugará en la Europa League la próxima temporada, que no está mal pero no es la idea. El PSG tiene tantas alternativas y tanto poder para Mbappé en las decisiones que es difícil saber hacia dónde se moverán, realmente, las decisiones.



Y ene se panorama para Luis Díaz la llegada del uruguayo podría ser favorable. Teniendo en cuenta que a su llegada fue Mané quien tuvo que moverse de la banda izquierda a la posición de delantero centro, puede ser un alivio saber que vendrá un 9 natural y que no será el colombiano el que tenga que salir de una zona donde desde siempre ha logrado destacarse, precisamente porque allí tiene espacio para su gambeta endiablada y su salida vertiginosa. Habrá que esperar a ver si el United se resigna y si Klopp hace una apuesta tan fuera de lo común para el Liverpool con tal de fortalecer su plantilla e ir, ahora sí, por los cuatro títulos de la temporada.