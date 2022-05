Agradezcan a Díaz: Liverpool negocia a estrellas con as bajo la manga

La noticia mala: si no se renuevan los contratos de las más importantes estrellas ahora, podrían irse sin dejar un solo euro en la cuenta. La buena: Luis Fernando Díaz Marulanda.

Liverpool encara la recta final de la temporada con cuatro títulos todavía posibles y en un rendimiento pletórico, que ahora tendrá que refrendarse con los trofeos en las manos. Y en esa presión aparece en el horizonte la necesidad de renovar a tres de sus hombres más destacados: Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.



Casualmente los tres mosqueteros terminan contrato en 2023 y ya sitios como Goal predicen que difícilmente renueven todos. Se sabe que el club quiere retenerlos, que hace todos sus esfuerzos por mejorar sus ingresos, entendiendo que sobran méritos para ello, pero también tiene un tope salarial que no quiere romper para creer ese precedente.



Salah tiene mercado y el respaldo de ser el mejor futbolista de la Premier League para exigir ser el mejor pago de todo el torneo; Mané estaría presionando y tendría una oferta del FC Barcelona, según Mundo Deportivo y Firmino ha tenido una temporada marcada por las lesiones que lo tiene incómodo en el rol de sustituto.



Y aquí es cuando se esgrime la carta del colombiano: "la baza para el Liverpool y Klopp es que, igual, solo necesitan convencer a dos de ellos. El impacto de Luis Díaz, fichado este invierno, ha sido espectacular y de hecho el colombiano ya es titular y fundamental para el equipo, por lo que hay al menos una posición que tendría relevo", dijo el diario catalán.



Si es por Klopp, no quiere que le toquen a ninguna de sus estrellas: "si mi renovación es una señal positiva para ellos, genial, pero no creo que sea decisivo. Creo que son geniales y tengo una gran relación con ellos", dijo recientemente. Pero una parte de él entiende que hay inquietudes, que todos quieren mejorar cuando están en su madurez deportiva y que, al fin de cuentas, a él siempre le quedará Luis Díaz.