Liverpool tiene plan para Díaz y Salah durante el Mundial de Catar

Luis Díaz y Mohamed Salah esperan brillar esta temporada con el Liverpool FC y ganar la mayor cantidad de títulos posibles. Ambas figuras de los ‘reds’ estarán 100% enfocados en sus clubes, pues no jugarán el Mundial de Catar a finales de este año.



Durante la Copa del Mundo, las principales ligas del mundo, incluida la Premier League claramente, tendrán una pausa y los jugadores que no se sumen a sus selecciones para competir en la máxima competición de la FIFA, tendrán días de vacaciones y una mini-pretemporada para cuando se reactive el fútbol de clubes, luego de conocerse al nuevo monarca mundial.



Es por eso que Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ya tiene un plan para Díaz y Salah, para que no pierdan su forma durante la pausa y estén a tope para el remate de la temporada, pues buscan el título de Premier, esquivo en la campaña pasada, y volver a disputar la final de la Champions League.



Así, los jugadores que no vayan al Mundial, estarán cerca de Catar, pero porque viajarán a un campamento en Dubái (Arabia). La idea es estar cerca de sus jugadores, que estén en un clima cálido y no en la fría Inglaterra, y trabajar para mantener la forma y la competitividad.



Pep Lijnders, director deportivo, confirmó que “es importante comenzar rápido y Dubái tiene que crear eso: comenzamos rápido nuevamente después de la Copa del Mundo”, pues no solo mantendrán a Díaz y a Salah en actividad, si no que irán sumando a los mundialistas más pronto de lo esperado.