Preocupación para Klopp: una de sus fichas se lesionó ante Aston Villa

Se jugaba la primera media hora de partido entre Aston Villa y Liverpool, con el 1-1 en el marcador, cuando Fabinho tuvo que dejar el terreno de juego a causa de una lesión muscular. De inmediato se encendieron las alarmas en los 'Reds', que el próximo sábado disputarán la final de FA Cup ante el Chelsea.



El volante brasileño corría con molestia a los 25 minutos, mientras se agarraba el isquiotibial de la pierna izquierda. No bajó la guardia porque Aston Villa atacaba, pero tan pronto Luis Díaz consiguió un saque de banda, Fabihno se tiró al suelo y pidió cambio porque no aguantó más. Jurgen Klopp no tuvo otro remedio que reemplazarlo. Jordan Henderson, capitán y titular habitual, quien había acelerado el calentamiento junto a Thiago, ingresó a ocupar su lugar.

Cabe recordar que Liverpool salió a enfrentar a Aston Villa con una nómina mixta, con el colombiano Díaz en la titular, tratando de darle descanso a algunos jugadores que disputarán la final del sábado. Los de Klopp buscarán quedarse con otro título frente a Chelsea, al que ya le ganaron la Copa de la Liga de Inglaterra.