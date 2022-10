Oye Luis Díaz, te habla el jefe: 'tenemos que ser más impredecibles'

Liverpool se mira en la tabla de posiciones y no lo puede creer: noveno lugar, solo 10 puntos en 7 partidos y +9 en la diferencia de gol (18 goles marcados) y único de los grandes de la Premier League por fuera de competencias europeas. Y es inverosímil porque Arsenal, líder con 21 puntos y rival del próximo domingo, y Manchester City, segundo con 20, lo superan en la diferencia con +10 y +20 respectivamente.

Es una realidad al menos incómoda para un equipo acostumbrado en los últimos años a estar en el tope, en esa discusión en la que están los candidatos al título, lo que parece una quimera tras el mal inicio de temporada de los 'reds'.



La defensa sufre una irregularidad atípica en la era Jürgen Klopp y esa fortaleza ofensiva, ese tridente que hacía temblar a media Europa y que ahora cuenta con Luis Díaz, simplemente se estancó. Sí, el propio colombiano reconoció que cuesta la vida después de Sadio Mané pero siguen Firmino y Salah y llegó Darwin Núñez por una millonada, y está Jota y el socio de todos, Thiago Alcántara, está sano y disponible. ¿Qué pasa entonces?



“No queremos hacerlo más complicado de lo que es, pero obviamente hay diferentes sistemas disponibles para nosotros y tenemos que elegir a partir de ahora cuál es el mejor para el próximo oponente, o el mejor para nosotros en ese momento”, analizó el propio Klopp.



Su exigencia para Díaz y los hombres del ataque es clara: “tenemos que ser más impredecibles, definitivamente. Necesitamos diferentes sistemas para eso también y este no es el único sistema con el que podemos jugar”.



El DT alemán sabe que cuando hay tanta información es difícil sorprender, pero espera que el talento de sus dirigidos supere ese síndrome de equipo predecible que está sufriendo ahora: “algunos equipos aprendieron cómo jugar contra nosotros cuando no estamos en nuestro mejor momento. Otros equipos han descubierto cómo jugar contra nosotros durante años, pero todavía no les funcionó porque fuimos excepcionales en ese momento. Cuando no eres excepcional entonces parece, ‘Ah, ahora se dan cuenta’. No. En nuestros mejores partidos puedo mostrarte las partes en las que podríamos haber tenido problemas. No lo hicimos porque presionamos tanto que no pudieron encontrar espacios (...) No hay sistema en el mundo sin debilidad; se trata de cómo nos desempeñamos”.



Esa intensidad no se perdió del todo pero sí la precisión en velocidad y es ahí donde todos necesitan trabajar. Para Díaz, además, está la tarea de ser más efectivo de cara a puerta. Ahora que Salah parece tener un bajón y que el uruguayo Núñez sigue en proceso de adaptación, Liverpool lo necesita como nunca.