Tú tranquilo, Díaz: Liverpool va por dos estrellas en vez de caro Leao

El rumor sacudió el mercado: ¿Luis Díaz iría a AC Milan en un canje por la mitad del valor de Rafael Leao? La propia prensa inglesa salió al paso de los rumores y descartó de plano una salida del colombiano, quien en un año ha sido influyente mientas estuvo sano. Desde octubre intenta superar una lesión.

Y en todo caso quedó en el aire un tema que explica, en gran parte, la crisis actual de los 'reds': el agotamiento de la plantilla. Ha sido la gran crítica a Klopp, que no se reforzó correctamente en el último mercado y que se quedó sin opciones cuando vino la epidemia de lesiones.



Por eso ahora trabajarán con un cheque al portador de al menos 200 millones de euros y unas prioridades claras, que no pasarían por un solo jugador costoso sino por varios que ofrezcan soluciones inmediatas, recambio generacional urgente y beneficios económicos para el futuro del club.



Dos nombres para la crítica zona medular están apuntados: Jude Bellingham y N'Golo Kanté. ¿Cómo? ¿Acaso el chico maravilla de Inglaterra en el Mundial de Catar no iba para Real Madrid y ya se daba por perdido? Al parecer el mediocampista de 19 años sigue apuntado en a libreta de Klopp con código de emergencia.



Matt Ladson, editor de This Is Anfield, aeguró que Bellingham sigue siendo un objetivo realista para el Liverpool en el próximo verano aunque representaría un gasto de 150 millones. Los 'reds' juegan con cartas a su favor como que son la opción favorita del chico, que encajaría perfectamente a la derecha de un mediocampo de tres y sería una amenaza de gol muy necesaria, acompañada de despliegue físico.



“Parecía pasar tiempo con Jordan Henderson y Trent Alexander-Arnold en la Copa Mundo. Eso podría ayudar: Jugaría junto a Trent durante la próxima década y tendría a Henderson como su mentor. Probablemente terminaría convirtiéndose en el capitán", dijo el experto.



Y es que con Henderson de 32 y años envejeciendo, Fabinho y Thiago propensos a lesiones y Naby Keita sin la calidad real que necesita Liverpool, Bellingham podría agregar un impulso esencial para volver a pelear títulos y no a nadar contra la corriente, como en el actual curso.



Un detalle no menor: Liverpool no es el único pretendientes pues además del Madrid estaría Manchester City muy cerca, lo que haría que todos se tomen una pausa para no reventar el mercado y esperen un año más, teniendo en cuenta que el contrato con el Dortmund vence en 2025.



Gratis y ex campeón mundial



La otra opción es N'golo Kanté. Y tranquilamente llegaría con Bellingham, no es uno u otro. Es un hecho que James Milner, Naby Keita y Alex Oxlade-Chamberlain no seguirían y, según Football Insider, el ex campeón mundial francés está en el radar.



Según los informes, el propietario de Chelsea, Todd Boehly, quisiera renovar a Kante a la baja por cuenta de sus recientes lesiones y eso le da opción a Liverpool de entrar por el jugador de 31 años con una oferta apenas superior y una transferencia gratuita pues su contrato vence en junio próximo.



Vale decir que los nombres de Josko Gvardiol y Antonio Silva y alguno se podría sumar por una cotización cercana a los 100 millones de euros cada uno. Es la ventaja de traer a Kanté a pesar de sus lesiones.