Fútbol total, by Liverpool: fenomenal victoria con golazo de Díaz

Liverpool merece cada título que dispute, cada triunfo que celebre, cada sonrisa del inagotable Luis Díaz, cada vez más firme como tercera pieza de uno de los tridentes más temidos de Europa.

Después del lujo con el que aplastó por 4-0 a un Manchester United sin faro en ausencia de Cristiano Ronaldo, sigue a a tiro de as del Manchester City pero agiganta su candidatura al título de la Premier League. Después de esta demostración en Anfield, que los coronen con todo ya, que no lo dude nadie.



Porque fue la precuela de Rápidos y Furiosos desde el mismísimo pitazo, pero en traje de gala: antes que terminaran de asimilar la presión de Anfield los hombres del United, castigaba el tridente de Liverpool en pleno a los 5 minutos, cuando metía Mané una sensacional pelota profunda cruzada a Salah y desde la banda medía el egipcio a su nuevo mejor amigo Luis Díaz, a quien le puso el balón en los pies para que liquidara a De Gea. Pum, pum, pum, gol. Ni cinco le gustaba al español la celebración y hasta le buscaba pelea a Alexander-Arnold, quien acompañaba la acción, por las dudas. Pobre, tanta precisión tiene que ser de veras 'acojonante'.



Y entonces, el mismísimo fútbol total de la escuela holandesa, pero no con camiseta roja: los defensores como primeros atacantes, Alisson para aclarar el panorama y sacar al rival de su posición, juego a las bandas y de vuelta a los volantes, y un tiki-tika de 26 pases entre TODOS los jugadores locales hasta el toque final de Matip a Díaz, Diaz a Matip y este a Salah en un gol de esos que se usarán en decenas de charlas técnicas por muchos años. Todo bien, todo preciso, todo sonrisas de Díaz, consciente de la espectacularidad del tanto que acababan de anotar, apenas a los 22 minutos. Imposible recuperarse de eso. En ese instante se le acabó el partido al Manchester United.



Pero faltaba todavía el puntillazo, el último miembro del tridente, pendiente por celebrar: lo hizo Mané a los 68, en otra demostración de precisión y contundencia en la salida de un Liverpool que ahora ganaba 3-0, sin sufrir jamás el partido, mandando de cabo a rabo, llenando los titulares y las redes de elogios. Se iba ovacionado el colombiano a los 69 para darle su lugar a Jota... ya había hecho lo suyo y más en otro partido para enmarcar.



Sobró talento para un gol más de Salah, ese al que criticaban por no anotar, ese al que hay que respetar cuando sí y cuando no: doblete a los 85 y 4-0 en la cuenta, en un pestañeo más de un United pleno de desconcierto, huérfano sin Cristiano Ronaldo, de luto por el fallecimiento de su bebé. Así, sin consuelo, así cayó el equipo de Ragnick contra un Liverpool de antología, que cada día suma más millas en la escala de merecimientos para su póker de títulos.