Diferencias abismales entre Luis Díaz y Salah: esos son sus salarios

Liverpool, pese a tener una gran plantilla, no ha tenido la mejor temporada. Sus números no son favorables en Premier League, pese a retomar el rumbo en la Champions League. El arranque de temporada es pálido.



El colombiano Luis Díaz es llamado a ser uno de los referentes, por su nivel y estilo de juego, encajando a la perfección en lo que es Liverpool. Sin embargo, su nivel en cancha no representa lo que cuesta, en momentos, desde el aspecto salaria.



Y es que el guajiro percibe una suma cercana a los 3,5 millones de euros mensuales, que son unos 292 mil euros al mes, de acuerdo al portal Fichajes. En contraparte, Mohamed Salah, aparece como el mejor pago del club, con una cifra cercana a los 11,6 millones de euros, luego de la renovación, pues en su anterior contrato estaba en 6,6 millones de euros.



El colombiano tiene contrato con el Liverpool hasta 2027, con un valor actual en el mercado de 75 millones de euros, de acuerdo a información de Transfermarkt.