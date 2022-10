Sin Luis Díaz preguntaban ¿Quién sumaría elogios? Klopp responde

De tener dudas con su continuidad, a descrestar en el Liverpool. Así como en el Manchester United, Cristiano Ronaldo le ‘saca provecho’ a la lesión de Anthony Martial, en Anfield, Roberto Firmino vive una sensación similar, dado que Luis Díaz no estará en las canchas hasta diciembre pensando en el 2023 y en volver más fuerte.

Roberto Firmino se vio afectado por la delantera constituida por Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané. Ahora, sin el senegalés, se le abría una puerta para ser titular, pero ha tenido una pelea con Darwin Núñez por el puesto en la zona de ataque. Sin el colombiano, Firmino ha dejado números impresionantes participando en varias acciones de gol, y ha marcado ocho goles en 12 partidos siendo el goleador en la presente temporada.



No solo ha sido vital con sus goles, sino en el momento en el que se presentan, salvando al Liverpool en ocasiones. Contra Rangers, el semblante empezó mal con un gol de los escoceses, pero en buena hora apareció Roberto Firmino para guiar la remontada, y goleada con un marcador impresionante de 1-7. Su doblete y una asistencia fueron vitales.



Tras dicho encuentro, Jürgen Klopp mencionó, “por supuesto que es un futbolista en el que podemos confiar. Estoy encantano con él”. Firmino le respondió, “siempre intento marcar y ayudar al equipo”. La adaptación de Darwin Núñez ha sido compleja, y Roberto ha ganado todas las cartas para ser titular por encima del uruguayo. Y es que, el brasileño también se ilusiona en busca de ser convocado al Mundial de Catar.



Pero Jürgen Klopp no se quedó solo con esas palabras, pues también lo elogió y dijo que no muchos jugadores poseen las mismas cualidades que el ex Hoffenheim, “estoy seguro de que la gente escribirá libros sobre la forma en la que interpretó la posición de falso ‘9’. No digo que la inventó o la inventamos, pero con la forma en la que actúa… ¡A veces lo parece! Hay muchas cosas que hacer en el campo: defender, enlazar, rematar… Él hace todas y sabe cuánto lo apreciamos”.



Agregó, “es un conector. Es el mejor defensor ofensivo que he visto en mi vida. Caza pelotas y es increíblemente inteligente defendiendo. Técnicamente está a un nivel alto y es capaz de jugar en los espacios más pequeños tomando buenas decisiones en muy poco tiempo. Estoy seguro de que es uno de los jugadores que más corre. Además, marca goles. A todos en el equipo les encanta. La forma en la que jugamos es imposible sin él. Es muy influente”.



Sin duda alguna, y lastimosamente, el nivel de Roberto Firmino no debería acompañar los malos resultados del Liverpool en la Premier League. Sus goles y asistencias deberían hacer mejorar al conjunto de Anfield. En la Champions ya se empezaron a tomar confianza con tres victorias en línea.