Liverpool, un día después de la paliza: ¿tenía frío Becker? ¿qué pasó?

Todo lo que iba a salir mal salió así en Anfield, y ese es un golpe que no es fácil de encajar. Lo intentan en Liverpool pero no es tan sencillo.

En la mira hay varios, pero ninguna como el portero Alisson Becker. Suerte que el técnico Jurguen Klopp lo ha defendido a muerte, aunque sus explicaciones resulten... exóticas.



"Uno no puede elegir cuándo comete errores, sólo puede aprender de ello. Los de hoy han sido decisivos, pero... ¿Cuántas veces nos ha salvado la vida? Es un portero de clase mundial, pero hoy fallado. Tendría frío", dijo.



¿Frío? ¿El mejor arquero del mundo? Fueron dos errores muy puntuales que costaron dos goles de los que no pudo levantarse Liverpool contra un Manchester City que le propinó un 1-4 que pudo ser aún más abultado. Frío... suena raro en el señalado y en su defensor. Frío en el corazón debe tener hoy, un día después de a debacle.



Pero Klopp no se quedó ahí y aseguró que, a pesar de la goleada, su equipo no jugó mal: "Quiero que mis futbolistas entiendan que si jugaran siempre como hemos hecho casi todo el partido, tendríamos más puntos... En el primer tiempo hemos jugado bien, por momentos diría que muy bien. Miro tus ojos y veo que tú no piensas lo mismo (le dice, molesto, al entrevistador)", afirmó. No fue el único periodista al que criticó por criticar a sus pupilos... Así es la vida.



Más reflexivo pareció Jordan Henderson, el capitán, quien en sus redes sociales dijo: "A veces se puede aprender más de estos tiempos y lo daremos todo para cambiar nuestra situación actual. Nunca caminarás solo."



Van Dijk, el central lesionado de ligamento cruzado, que tanto extrañan Liverpool, Klopp y todos los hinchas en Anfield, se unió a la publicación de su capitán con emojis de apoyo.... Justo por su ausencia, que se suma a otras bajas más, Henderson tuvo que jugar improvisado de central con Fabinho... y pasó lo que pasó.