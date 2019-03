Pierden la punta: Liverpool cede puntos y Manchester City es primero

En un partido intenso, validando lo que significa el clásico de Merseyside para Liverpool y Everton. Los dirigidos por Klopp llegaron con la opción de seguir por delante de Manchester City, pero los toffees no permitieron que se llevarán el partido ante su gente.

Sin Yerry Mina, Everton planteó un partido duro y peleado a Liverpool, la competencia por este clásico es aparte, puede que los de Anfield vayan en la parte alta de la tabla y los toffees no estén bien ubicados, pero los derbis son los derbis. Por esto, el encuentro no fue fácil y aunque el visitante hizo más por el partido no logró vulnerar a un excelente Jordan Pickford.



Mohamed Salah no estuvo en su noche, el egipcio desperdició 3 ocasiones claras de gol y no pudo encontrar su mejor versión en el partido. Por su parte Everton también generó buenas opciones con el brasileño Bernard y el inglés Theo Walcott.



Con este resultado, Manchester City, se ubica primero en la clasificación y depende de si mismo para salir bicampeón de la Premier League. Por su parte, Liverpool deberá ganar todos sus partidos y esperar que los dirigidos por 'Pep' Guardiola tropiecen en el camino.