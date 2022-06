No gustó ni cinco: Liverpool califica oferta por Mané de 'ridícula'

El mercado de fichajes está moviéndose y las estrellas están en la fila para dejarse tentar. Pero hay que decir que para eso lo primero es una oferta atractiva... no solo de camiseta se cambia de acera.

Puede ser lo que ocurre con Sadio Mané, compañero de Luis Díaz en Liverpool, y quien, con sus últimos mensajes en redes sociales, ha dejado la idea de que buscará un cambio de aires, cuando su contrato está a solo un año de vencerse.



El primero que levantó la mano fue Bayern Múnich, que necesita una alternativa ante la inminente salida de Robert Lewandowski. AL jugador no le desagrada, pero a Liverpool hay que convencerlo es con dinero.



Según publican varios medios en Inglaterra, ya hubo una primera oferta que, para el equipo de Jürgen Klopp, es francamente "ridícula". Se dice que fueron 25 millones de euros, más 5 millones en variables, una cantidad inferior a los 45 millones de euros que, en teoría, se pretenden.



El tema es que Mané ya está sobre los 30 años y, más allá de que sea una garantía de gol, los jugadores de esa edad en Bayern deben someterse a renovaciones cortas y topes salariales.



Ahora la pelota está en terreno del Bayern, que debe mejorar la oferta. Para Liverpool hay un año más de contrato pero la presión de saber que, si no hay una venta ahora, no tendrá nada en seis meses.