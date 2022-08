Los partidos se perderá Darwin Núñez: dura baja lo que resta de mes

El delantero uruguayo Darwin Núñez no estará disponible con los 'Reds' por lo que resta de agosto. El goleador, que ya se estrenó en la Premier League con gol en la primera jornada ante Fulham, vio la tarjeta roja en la fecha anterior frente a Crystal Palace y recibió una sanción que no le permitirá estar en los planes de Jurguen Klopp por los próximos tres juegos.



El exjugador del Benfica ha tenido buenas presentaciones con Liverpool y es uno de los llamados a destacarse en la temporada 2022/23, en la que se apunta como socio del colombiano Luis Díaz. Núñez cayó en el juego del Crystal Palace y reaccionó a una de las provocaciones, lo que el árbitro no perdonó y le mostró la roja. Dura expulsión iniciando el campeonato.



Aunque se estimaba que la sanción podría ser más larga, finalmente fue sancionado con tres jornadas. El primer partido que estará de baja será el del próximo lunes cuando su equipo se enfrente al Manchester United. Además, estará ausente ante Bournemouth (del colombiano Jefferson Lerma) el sábado 27 de agosto y el 31 del mismo mes no actuará frente a Newcastle.



El regreso de Núñez podrá darse hasta septiembre cuando los 'Reds' visiten al Everton, de Yerry Mina.