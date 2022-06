Díaz perderá a uno de sus socios: Liverpool, con condiciones al Bayern

La temporada del Liverpool, en medio de la derrota de Champions, terminó con un sabor dulce. No solo por las conquistas en Inglaterra, sino por el buen juego mostrado a lo largo del año. La llegada de Luis Díaz marcó también el punto de inflexión, llegando en el momento perfecto, para consolidar una relación casi que perfecta desde el inicio.

Con pulso, el colombiano le ganó un lugar a Firmino. Incluso, puso a dudar a Klopp con sentar o no a jugadores como Mané y Salah, que parecían inamovibles del esquema de los de Anfield.



En el caso del senegalés, no solo es la llegada de Díaz, sino de su deseo de dejar Liverpool. De acuerdo a información del diario británico Liverpool Echo, la salida de Mané es cuestión de tiempo, siendo casi una realidad.



Bayern Múnich está al pendiente de la situación del extremo, buscándole el reemplazo a Robert Lewandowski, quien ya anunció que desea salir del equipo para la próxima temporada. Ante esto, los alemanes tienen a Mané como su opción principal.



Sin embargo, Liverpool no lo dejará ir tan fácil. Según la prensa inglesa, los de Klopp dejarán ir al senegalés por una cifra cercana a los 45 millones de euros.