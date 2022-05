Una realidad llamada Luis Díaz: Liverpool tiene mejor ataque del mundo

Van pasando los temores de reconocerlo y van llegando las cifras que despejan todas las dudas: Luis Díaz ya es uno de los mejores delanteros del mundo. Léalo así, en voz alta.

Con el colombiano se ha consolidado el ataque de un Liverpool que ya era muy respetable pero ahora es más temible.



Según el sitio especializado Four Four Two, lo que tiene Jürgen Klopp con Luis Díaz, Sadio Mané, Mohamed Salah, Diogo Jota, Roberto Firmino, Takumi Minamino y Divock Origi es nada menos que el mejor ataque del mundo.



El medio calcula la cantidad de goles generados respecto a las otras grandes ligas y a la propia Premier League y destaca que es el equipo con más anotaciones en la Premier League, un total de 86, mientras en la Champions League es tercero, con 27 anotaciones, solo superado Bayern Múnich (31) y Manchester City City (28).



En total, esta temporada Liverpool suma 130 goles, teniendo en cuenta los 7 tantos de la FA Cup y los 10 de la Carabao Cup, de la que ya es campeón, obviamente con Díaz entre los protagonistas.



“Se puede argumentar con fuerza que el ataque actual del Liverpool es uno de los mejores de la historia. El tridente todopoderoso de Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mane llevó a los Reds a la cima del fútbol europeo e inglés en los últimos años con victorias en la Premier League y la Champions League. Pero esa línea delantera histórica se ha fortalecido desde entonces con las llegadas de Diogo Jota, Takumi Minamino y Luis Díaz, mientras que el ojo del súper suplente Divock Origi para un gol crucial sigue siendo fuerte”, afirmó el prestigioso medio.



Liverpool comanda la clasificación seguido por Manchester City, PSG, Real Madrid, Tottenham, Leipizg, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Chelsea.



Lo de Mohamed Salah, con 30 goles y 14 asistencias, es insuperable. Lo siguen Jota, con 21 goles y 6 asistencias; Mané, con 20 goles y 3 asistencias; Firmino, con 11 goles y 4 asistencias y Díaz aparece con 4 goles y 3 asistencias, pero con un detalle no menor: apenas cumple tres meses en el equipo, mientras los demás llevan toda la temporada.