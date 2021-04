¿Limpieza? Los jugadores que saldrían del Liverpool de Jürgen Klopp

No ha sido una buena temporada para Liverpool a nivel deportivo. Después de dos años gloriosos en los que levantó una Champions League (2018-2019) y una Premier League (2019/2020), el cuadro de Merseyside, afectado por las numerosas lesiones, no levanta cabeza y, en la recta final de la campaña 2020/2021, se encuentra en la séptima posición del campeonato local, peleando por un cupo a competencias internacionales.



Jürgen Klopp, DT del los reds, se aferra a tener un gran papel en la presente Champions League -enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final- para de esta manera salvar una campaña que no fue como se esperaba.



La actual crisis deportiva del Liverpool ha sido tema de qué hablar en Inglaterra, y es por eso que ya se habla de la 'limpieza' que haría el estratega alemán, pensando en el plantel que quiere conformar para la siguiente temporada. Según el Mirror, son varios los jugadores que Klopp dejaría ir, para abrirle paso a nuevos refuerzos.



La baja más sensible para el esquema sería la del neerlandés Georginio Wijnaldum, volante de experiencia y gran rendimiento, quien ya tendría acordada su salida de la institución para convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona.



Jugadores que cumplen un papel secundario en el equipo como Adrián San Miguel, Divock Origi y Xherdan Shaqiri, junto a las promesas del club Harry Wilson, Sheyi Ojo, Marko Grujic y Ben Woodburn, serían los siete futbolistas restantes que darían por terminada su etapa en uno de los históricos de Gran Bretaña.



Así, Liverpool piensa en el futuro y espera liberar cupos -sobre todo en tema salarial- para darle la bienvenida a nuevos jugadores al plantel. El central francés, Konaté, que pertenece al RB Leipzig, es la gran prioridad en el mercado.