Everton es pesimista: Lampard actualiza la nueva lesión de Yerry Mina

Yerry Mina, víctima constante de lesiones en Everton, se pierde un partido más, justo en esta recta final en la que su equipo se juega nada menos que la permanencia en la Premier League.

Probablemente estemos mirando ahora hacia el último juego por el que Yerry podría estar en disputa.



El técnico Frank Lampard actualizó la situación médica de sus dirigidos: "Myko está bien, Mykolenko tenía calambres en las pantorrillas, así que Estaré bien. Yerry no, tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, por lo que no jugará en este juego. Michael Keane estuvo genial (entrando en el King Power Stadium), nunca es fácil entrar en un juego de presión a los 20 minutos", declaró.



Significa, de entrada, que el zaguero no estará contra Watford, este miércoles (1:45 p.m.), después de haber salido lesionado en la victoria 2-1 en casa de Leicester, el fin de semana.



ℹ️ | "Yerry Mina se perderá el partido contra el Watford debido a una pequeña lesión en la pantorrilla; mientras que Mykolenko estará disponible ya que solo sufrió un calambre".



Sin embargo, los periodistas insistieron y preguntaron si tal vez podría reaparecer el domingo contra Brentford, pero Lampard soltó una frase que siembra dudas sobre lo que pueda ocurrir en el futuro: "probablemente estemos mirando ahora al último juego por el que Yerry podría estar en competencia", dijo, en declaraciones citadas por el Liverpool Echo.



El problema en la pantorrilla, aunque sea menor, puede ser el que finalice la temporada del colombiano. Ya suma su partido número 45 ausente. No estará contra Watford ni contra Brentford, después vendrá Crystal Palace y el último duelo en el calendario es una visita a Arsenal, cuando Everton está a solo un punto de la zona de descenso. Alguien albergaría la esperanza de verlo entonces pero, a juzgar por las palabras del DT, no hay mucho optimismo.