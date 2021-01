¿De qué estás hecho Bale? Tottenham perdería a figura y urge del galés

José Mourinho tiene más de un dolor de cabeza en Tottenham: acaba de perder en casa 1-3 contra Liverpool, rival directo en Premier, el equipo no parece tener más arrestos y encima cayó lesionado el goleador y capitán, Harry Kane.

El goleador podría estar de baja hasta seis semanas, después de lesionarse ambos tobillos en ese último duelo, una situación que preocupa pues ya debió ser intervenido quirúrgicamente en el pasado y la situación amenaza con volverse crónica.



Y a todo esto sigue sin explotar en la dimensión esperada Gareth Bale, el que ahora, en ausencia del hombre clave, debería dar un paso al frente para ayudar a salir de la crisis.



El galés solo jugó un partido en la Premier League desde que regresó, en septiembre pasado, liberado por un Real Madrid que decidió simplemente no contar más con él.



Ha tenido problemas físicos, el último una lesión en la pantorrilla, pero Mourinho espera que reviente de una buena vez: “Eso espero. No jugó mucho. Jugó 16 minutos con el equipo perdiendo 3-1 y el Liverpool controlando el juego. Es un momento crucial para él y está mejorando cada vez más", se ilusionó.



"Cuando pierdes a un jugador de la dimensión y calidad de Harry, los demás tienen que dar un paso adelante y, con suerte, él puede ayudarnos", añadió.



Mourinho, en todo caso, tomará distancia del Real Madrid en el uso del atacante: "no creo que sea un delantero. Fue algo de lo que hablamos cuando se unió a nosotros y fue muy objetivo conmigo al decir que no se siente un extremo izquierdo o un número 10 como lo era antes. La posición que le gusta jugar es donde juega cada minuto que le damos y eso es en el lado derecho del ataque”, contó.



Igual la baja de Kane se va a sentir y no se lo niega el DT: "Hay algunos jugadores que no puedes reemplazar. Cuando pasa, pasa, pero creo que tenemos que luchar contra eso, no podemos hacer otra cosa", aceptó.



Aunque dijo tras la derrota contra Liverpool que podría perderlo "algunas semanas", los médicos creen que puede ser meses. Kane, de 27 años, tendrá que esperar hasta este fin de semana, cuando baje la inflamación de sus robillos, para practicarse exámenes y conocer el alcance de las lesiones.