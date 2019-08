La increíble mala fortuna de Sané: se perderá más de media temporada

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, confirmó este viernes en rueda de prensa que Leroy Sané, lesionado en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, podría estar de baja hasta siete meses.

El extremo alemán se lesionó durante la disputa de la Community Shield (Supercopa inglesa) y este jueves se comunicó que tiene dañado el ligamento cruzado de la rodilla y que se operará en los próximos días.



Esta lesión le llegó a Sané en un momento en el que se rumoreaba en Inglaterra con una posible salida al Bayern de Múnich durante el mercado veraniego.



"No pensaba que se podría marchar. Siempre dije lo mismo, es nuestro jugador y no me dijo "quiero marcharme", así que siempre he pensado que se quedaba con nosotros. Por esa razón jugó todos los partidos de pretemporada", explicó Guardiola en la rueda de prensa anterior a su debut en la Premier League esta campaña.



Sobre la lesión de Sané, el técnico español aseguró que son muy malas noticias y mala suerte porque han tenido tres lesiones similares en tres años. "Es un jugador joven que esperemos se recupere bien. Está en las mejores manos posibles. Todo el mundo va a intentar ayudarle y hacerle sentir cómodo en los malos momentos, porque después de un mes o dos se sentirá solo", argumentó Guardiola.