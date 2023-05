Liverpool se deshizo de Leicester y mira a Champions: Díaz, luchador

A los 28 minutos vendría el primer remate del colombiano muy desviado, mientras Klopp en la raya criticaba la decisión y pedía que abriera los ojos pues por el medio corría Henderson y más abierto, Salah.



Pero habría revancha. A los 33 minutos sí que miró a sus compañeros pues estuvo para aprovechar el saque largo d Alisson Becker, metió un cabezazo a Henderson, este abrió el pase a Salah y el egipcio cambió de frente para la aparición de Jones, quien marcó el 1-0 libre. Parecía un offside sutil del colombiano, pero no.



Y casi de inmediato otra aparición letal de los rojos en el arco rival, otra asistencia de Salah a Jones y de media vuelta, y previa revisión del VAR por un fuera de lugar que no era, celebró el doblete el atacante rojo. Dos arrancones, dos goles. El Liverpool de antaño en todo su esplendor...

​

Para el complemento bajó un cambio Liverpool pero no Díaz, que no tuvo la precisión de antes para el pase y la labor del desmarque y un par de veces fue bien anticipado antes de sacar el remate.

​

​Se acercaron Jones, el propio Salah también sin el punch de siempre y finalmente una jugada de entrenamiento que salió en el partido: tiro libre más hacia la izquierda, se paraban al frente Alexander-Arnold y Salah y era este último el que la tocaba para desubicar a la defensa mientras el británico metía un riflazo inatajable. Golazo para el 3-0.



No necesitaba más que tres puntos y estaban asegurados y esos últimos minutos eran un trámite: a los 74 minutos fue reemplazado Díaz y el tiempo certificó la victoria que deja a los 'reds' en el quinto lugar de la tabla, a solo un punto de Manchester United y Newcastle, dueños de los cupos a Champions League. Siete victorias consecutivas son el aporte a ese objetivo. Leicester, por su parte, sigue en el puesto 19 de la tabla, en zona roja de descenso.