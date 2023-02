Se demoran pero castigan: Manchester United resuelve en cinco minutos

Tener estrellas, jugadores diferentes, soluciones más allá de toda discusión es la razón por la cual se gastan los millones sin dudar y se mira a la tabla con satisfacción.

A fuerza de eso, de jugadores con talento y no solo despliegue físico, castigó Manchester United a Leeds de visitante con una victoria 0-2 que fue mucho castigo al local y, si se quiere, mucho premio al ganador.



El primer tiempo era una herradura de 69 por ciento de posesión pero sin acciones concretas en los arcos, salvo tres intentos de Bruno, repetidos y, en consecuencia, bien controlados por el portero. Bamford llevó el remate más claro del local al arco rojo, en un juego raro, poco fluido, demasiado rocos para los de ten Hag.



Ya en el primer minuto del complemento Summerville se animaba a algo más y salvaba De Gea estirándose para desviar la pelota mientras Ayling quería a los 50 en un rechazo errado en la zaga roja. Otra vez Summerville lo intentaba y de milagro la sacaba el español y se sucedían las llegadas, la ambición... el castigo.



Porque en el momento en que se conectó Rashford se acabó la ilusión: a los 80 minutos metió un cabezazo letal para el 1-0 cuando casi ni noticia se tenía de us presencia en la cancha y a los 5 minutos apareció Garnacho en un pique tremendo para meter un remate al palo del portero y certificar el 2-0.

​

Fin de la historia: Manchester United es segundo, a 5 puntos del Arsenal que ha ido dando ventajas, mientras que Leeds está ahora a un solo punto del descenso en el puesto 17. No tiene estrellas el conjunto del colombiano Luis Sinisterra, ausente por lesión... otra vez.