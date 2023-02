La pelea es peleando: LaLiga acusa a la Premier de dopaje económico

En el fondo es un tema de plata. Como casi todo. LaLiga de España ha decidido declararle la guerra a la Premier League, harto de verse en un segundo nivel en las competencias europeas y frustrado por la fuga de estrellas y la imposibilidad de seguir rompiendo el mercado de fichajes.

El campeonato inglés acaba de gasta 829,7 millones de euros, una cifra que no solo no alcanza el torneo ibérico sino que además debe juntar con otras ligas destacadas para acercarse.



“La Superliga ya existe y se llama Premier League”, decía el expresidente de Juventus, el hoy cuestionado Andrea Agnelli, cuando promovía el polémico campeonato, asociado con FC Barcelona y Real Madrid.



Según cifras no oficiales, en la temporada completa la Premier ha invertido 2.900.000.000 millones de euros, mientras que sumados todos, con la Bundesliga, Serie A y la Ligue 1 juntas, se llega a los 2.300.000.000. La cifra, en todo caso, parece rara considerando los altos gastos del PSG, pero es la queja.



Pero lo más grave es que, según LaLiga, todo es parte de un engaño, un dopaje, como lo llaman: "Leemos la fortaleza" de la Premier League, pero no es así, es una competición basada en PERDIDAS millonarias de los clubes (no les basta sus ingresos ordinarios). La mayoría de los clubes están dopados económicamente", afirma Javier Tebas en su cuenta de Twitter.



En un video, Javier Gómez, director corporativo de LaLiga, detalla: "En LaLiga lo que perseguimos es que los clubes puedan gastar y generar de manera autónoma, es decir con sus propios ingresos. Es verdad que también se permite que los accionistas puedan apoyar con ciertos límites al club, poner dinero para que puedan gastar más allá que lo que puede generar el propio club. En la Premier pasa todo lo contrario", afirma.



"Los datos son los siguientes. Hasta el 30 de junio de 2021, en las cinco temporadas anteriores, la Premier y la Championship habían perdido 3.000 millones de euros, LaLiga española había perdido, hubo que soportar la pandemia, 250 millones de euros. En ese miso periodo, los accionistas de Premier y Championship pusieron 3.500 millones de euros y los accionistas en ese mismo periodo en España han puesto 450 millones de euros", añadió.



Y ojo a la acusación: "Ni más ni menos, están dopando al club, están inyectando dinero que no genera el club para gastar. Eso pone en riesgo la viabilidad de un club cuando este accionista se marche y en nuestra opinión eso es hacer trampas porque arrastra al resto de ligas".



Por eso le exigen a la UEFA que tome cartas en el asunto: "Esa es nuestra lucha, exigiendo a UEFA que con el nuevo control económico, que impide que los accionistas de los clubes puedan poner más de un dinero determinado, haga cumplir esa norma y sancione a los clubes, da igual de país que sea, que incumplan esta normativa".