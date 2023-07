Premier League, desatada con los fichajes: cifras récord para el 2023

Mientras el Manchester City insiste en Josko Gvardiol por unos 100 millones de euros o el Arsenal aguarda a Declan Rice por unos 116, el actual poder inglés en el mercado se sostiene inigualable: 709,2 millones de euros de inversión ya en 23 traspasos en apenas tres días de inscripciones en las cinco grandes ligas europeas.



La 'Premier' marca el ritmo. Su velocidad es imparable. No es una novedad su capacidad para acudir al mercado de verano, abierto el pasado 1 de julio, aunque muchas de las operaciones ya son anteriores. Las cinco grandes ligas han invertido ya 1.557,40 millones de euros. Un 46 por ciento de ellos proceden de Inglaterra.

Es sólo el principio. Nadie lo alcanza. Ni siquiera se acercan los otros cuatro campeonatos de referencia del continente. No lo hace Italia, cuyos equipos de la Serie A ya han comprado este verano por 350,2 millones.



Es un 23 por ciento, la mitad que en Inglaterra hasta el momento, con el Juventus a la cabeza, con 77,6 millones de euros empleados en traspasos formalizados para la nueva temporada: Manuel Locatelli, comprado al Sassuolo, por 30; Moise Kean, pagado al PSG, aunque ya jugaba allí, por otros 30; Timothy Weah, desde el Lille, por 11,3; y Arkadiusz Milik, que también estaba ya allí, por 6,3, según datos de 'Be Soccer Pro'.



Atrás está España, con 166,5 millones de euros en 22 traspasos. Un 11 por ciento. En LaLiga, el Real Madrid ha movido 108 de esos millones (un 64 por ciento), entre la incorporación de Jude Bellingham, por 103, desde el Borussia Dortmund y la vuelta de Fran García desde el Rayo Vallecano al final del curso. El Sevilla es el segundo, con 12 millones por el momento.



LA BUNDESLIGA, LA SEGUNDA CON 206,5 MILLONES DE EUROS La supera Alemania, con 206,5 millones de inversión en 35 traspasos, a la espera de que se mueva de verdad el Bayern Múnich, con el deseo de Harry Kane, por el que se plantea una nueva ofensiva.



Por ahora, el Leipzig es el que más ha gastado, con 68 millones de euros entre los refuerzos de Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Benjamin Sesko (Salzburgo) y Nicolas Seiwald (Salzburgo). También porque ha percibido un total de 130 millones de euros, por las ventas de Dominik Szoboszlai al Liverpool (70 millones) y Christophe Nkunku al Chelsea (60 millones de euros).



El siguiente puede ser Gvardiol por 100 al Manchester City. La negociación está en proceso. El central internacional croata ha comunicado su deseo de ser traspasado.



A la espera de la contratación oficial de Lucas Hernández por el París Saint Germain o algún refuerzo más de su multimillonario proyecto, que será ahora dirigido por Luis Enrique Martínez, la 'Ligue 1' francesa está a la cola de gasto en fichajes en las cinco grandes ligas europeas, con 124,8 millones de euros a través de 18 transferencias en este periodo inicial.



El fichaje más alto económicamente del verano, hasta el momento, lo ha hecho el Real Madrid: Jude Bellingham, por 103 millones de euros desde el Borussia Dortmund. Es la excepción que confirma la regla del dominio de la 'Premier', que acapara los restantes nueve primeros lugares en ese concepto.



El segundo es Sandro Tonali, el medio centro italiano que ha pasado del Milan al Newcastle por 80 millones de euros; el tercero y el cuarto son Kai Havertz, del Chelsea al Arsenal por 70, y Dominik Szoboszlai, por la misma cantidad del Leipzig al Liverpool. La quinta plaza la ocupa el traspaso de Nkunku del Leipzig al Chelsea, por 60.



James Maddison, 46,3 millones pagados por el Tottenham al Leicester, es el sexto. Su nuevo compañero Pedro Porro, del que el club londinense ejecuta ahora la cláusula de compra de 45 millones tras su cesión de medio año desde el Sporting de Lisboa, es el séptimo.



El octavo es el campeón del mundo argentino Alexis Mac Allister, vendido por el Brighton al Liverpool por 42 millones; el noveno, Nicolás Jackson, el delantero que impactó en el Villarreal con un fenomenal final de curso y traspasado al Chelsea por 37 millones; y el décimo es Joao Pedro, del Watford al Brighton por 34,2 millones.



NADIE HA GASTADO COMO EL TOTTENHAM: 141,3 MILLONES El club que más ha gastado este verano en las cinco grandes ligas europeas también juega en la 'Premier': el Tottenham. Sus 141,3 millones, a falta de nuevos acontecimientos en otros clubes de su entorno, son inigualables hasta ahora, con el pago de Pedro Porro (45), la compra de Dejan Kulusevski (30) y los traspasos de Maddison, del Leicester por 46,3, y del portero Guglielmo Vicario, del Empoli por 20.



Después, figura el Liverpool, con 112. Y, más allá, el Real Madrid, con 108. Sólo el club blanco, el Juventus (77,6), el Leipzig (68) y el Inter de Milán (40,9) se cuelan entre los equipos ingleses en ese sentido entre los diez primeros.



Además del Tottenham y el Liverpool, también están en el 'top ten' el Chelsea (97), el Newcastle (87), el Arsenal (70) y el Brighton (54,2), según las estadísticas de la plataforma 'Be Soccer Pro'. A la vez, el equipo que más ha ingresado por traspasos este verano es el Chelsea, con 156,6 millones de euros, fruto de las ventas de Havertz al Arsenal (70), Mateo Kovacic al Manchester City (29,1), Kalidou Koulibaly al Al-Hilal saudí (23), Edouard Mendy al Al Alhi también saudí (18,5) y Ruben Loftus Cheek al Milan (16).



EFE