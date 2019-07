La lesión que apura la transferencia de Maguire a Manchester United

Aunque el diagnóstico respecto a la gravedad de la lesión de Eric Bailly aún no se conoce, la lesión del defensor central africano sería la clave que aceleraría la llegada de Harry Maguire a Manchester United, la cual se había visto retrasada en los últimos días pues los clubes no se habían puesto de acuerdo en el valor final del jugador.



Sin embargo, tras lo ocurrido con Bailly, el propio Ole Gunnar Solskjaer fue el encargado de hablar con el vicepresidente ejecutivo de los diablos rojos para solicitarle una concreción del negocio lo antes posible, pues son pocos los jugadores de estas características en el plantel del United y el noruego no está dispuesto a ceder terreno desde antes del inicio de la temporada.



Tal como lo ha aclarado la prensa inglesa, Maguire se convertiría en el defensor más caro de la historia y aunque Woodward ha intentado llegar a un acuerdo por una cifra inferior de dinero a los 90 millones de euros que solicita Leicester, el equipo que fue campeón de la Premier hace un par de temporadas no está dispuesto a ceder.



De igual manera, Manchester United también espera por el final de las novelas de Paul Pogba y del delantero belga Romelu Lukaku, dos jugadores que están en carpeta de otros clubes y que podrían abandonar el equipo, dejándolo con necesidad de más contrataciones, algo complicado a medida que se acerca el final del mercado de pases y el inicio de una nueva temporada europea.