La FA advierte a los clubes por invasión de hinchas al campo de juego

Tras lo ocurrido el último fin de semana, donde hubo hinchas que invadieron la cancha y hasta golpearon a los jugadores, como sucedió en el partido de Aston Villa, la FA, máximo ente rector del fútbol británico, advirtió a los clubes respecto al cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para hinchas como para jugadores.

Según la carta enviada desde la dirigencia, los clubes deberán tener cuidado en que los comportamientos de este tipo no se presenten más, pues en caso de una continuidad en este sentido, los equipos podrían recibir sanciones que van desde un llamado de atención, pasando por una clausura del estadio y hasta la pérdida de puntos, situación hasta la que no quieren llegar.



Apartes de la carta, publicados por ‘SkySports’, aseguran, además, que la idea de esta comunicación no es solo llamar la atención de los clubes para que se preocupen por la invasión de los campos de juego, pues esto es algo que se sabe de antemano. Contrario a ello, lo que se busca es asegurar que cada equipo se preocupe de sus hinchas, de la seguridad que ponen para proteger a los jugadores y de todo lo que hacen en pro de conservar el buen espectáculo.