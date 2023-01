La curiosa reacción de Patrick Vieira por expulsión de Joao Félix

Hace unos días, se consolidó la salida de Joao Félix del Atlético de Madrid con destino a Inglaterra en condición de préstamo. El luso quería salir y se le dio de la mejor manera al Chelsea de Londres en donde, la verdad, dejó excelentes sensaciones en el compromiso en el que salieron derrotados por el Fulham en un derbi londinense. De hecho, antes de la expulsión que empapó su debut, era el mejor de la cancha y varios referentes de la Premier League señalaron que solo le faltó la anotación.



Aunque muchos reaccionaron con tristeza por la correcta expulsión de Joao Félix, otros la celebraron mientras veían el partido. Ese fue el caso de Patrick Vieira, director técnico del Crystal Palace, rival del Chelsea en el fin de semana pasado y que los 'Blues' sumaron tres puntos por la mínima.

Joao Félix todavía estará bajo las miradas de Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid, pues se fue en condición de cedido por el año 2023 y tuvo un debut triste que nadie quisiera tener. Entró armado y golpeó a su marcador y no peleó por la decisión arbitral. Una tarjeta roja más que merecida que no tuvo repercusiones del ex Sporting de Benfica.



La roja empapó un gran desempeño que estaba teniendo durante lo que pudo jugar. Referentes de la Premier League lo elogiaron, como fue el caso de Paul Merson quien para Sky Sports señaló, “Joao Félix me pareció un jugador increíble contra el Fulham… Al final lo expulsaron, y con razón. No creo que tuviera la intención de hacer daño pero… Lo de este chico estaba siendo increíble, habría anotado un gol si la confianza del Chelsea fuera más alta de lo que era”.



Ian Wright, exjugador inglés también arropó al portugués poniéndolo como uno de los mejores jugadores de la cancha, y pidiendo que por favor no se quede solo en un préstamo, sino que Todd Boehly entregue el dinero que se para asegurarlo. “Honestamente, fue estimulante. Lo que saqué de todo eso es que los hinchas del Chelsea deberían estar muy contentos con su llegada”, y agregó, “Todd, envía el dinero ya a Madrid (el de la cláusula de su fichaje, no hay opción de compra en la cesión actual). Lo vi pasar a toda velocidad a Antonee Robinson. La habilidad, el ritmo, su aplicación y cómo vuela a las presiones… fácilmente podría haber anotado un ‘hat-trick’. Nos mostró tanto en tan poco tiempo en su primer partido que si yo fuese hincha del Chelsea estaría muy pero que muy emocionado con lo que había visto”.



Aunque la expulsión dejó comentarios de tristeza para los jugadores mencionados, Patrick Vieira, entrenador del Crystal Palace que en el fin de semana enfrentó al Chelsea y cayó por la mínima diferencia reaccionó con mucha felicidad al ver la tarjeta roja de Joao, pues obviamente, para el francés era una pieza importante para los 'Blues' en otro choque entre londinenses.



De acuerdo con Ian Wright, ambos estaban viendo el partido y relató la curiosa reacción de Patrick, "tengo que decirles que estaba viendo el partido con Patrick Vieira y estábamos hablando, hablando sobre Joao Félix, diciendo lo bien que estaba jugando en su primer partido. Cuando lo expulsaron, Patrick literalmente se levantó y fue a la cocina. Sólo para gritar: '¡Sí! ¡sí!' Se levantó, me miró, me sonrió”. Con el luso o sin el luso, el Palace no pudo vencer al Chelsea en el encuentro liguero.