¡No pudo callar! La critica de Mourinho a Guardiola y Manchester City

En la decimosegunda fecha de la Premier League se enfrentaron Liverpool y Manchester City en un partido crucial por la lucha del título de la Liga inglesa. El juego terminó con una victoria para los dirigidos por Jurgen Klopp, cosa que no gustó mucho al técnico Josep Guardiola.

El entrenador catalán no quiso dar declaraciones sobre el árbitro y el uso de VAR luego de la dolorosa derrota de su equipo, motivo por el que fue muy criticado por varios sectores de la prensa y los fanaticos ingleses. No obstante, su viejo rival, José Mourinho, no pudo evitar hablar sobre esta situación y el estilo de juego del equipo de Manchester.



En 'SkySports', medio en el que trabaja como comentarista, el entrenador portugués dijo que “todo el mundo sabe cómo juegan. El City es demasiado bueno como para estar llorando durante una semana por un incidente. Deberían concentrarse en el partido y en lo que podrían hacer mejor”, dijo.

Además, también dedicó unas palabras al planteamiento del Manchester City para enfrentar a Liverpool, afirmando que los goles de los campeones de Europa eran totalmente evitables.



“Cada vez que jugaba contra Liverpool, con equipos no tan buenos, me preocupaba de las distancias entre mis cuatro defensas. Con Firmino cayendo entre líneas y Salah y Mané ocupando los huecos, tienes que tener una distancia muy pequeña. El Liverpool marcó este domingo dos goles así. Eran totalmente evitables”.

Por ahora, Mourinho sigue trabajando como comentarista deportivo a la espera de una oferta que llene sus expectativas para volver a los campos como director técnico.