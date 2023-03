Walker saldría bien librado: la justicia en Inglaterra tomó decisión

Kyle Walker, futbolista del Manchester City, no se enfrentará a cargos penales por su "exhibición indecente", cuando hace unos días se bajó los pantalones dos veces en un club del norte de Inglaterra.



La policía de Cheshire confirmó a Sky Sports que Walker se personó voluntariamente en comisaría este jueves para un interrogatorio y que el caso está "cerrado".

Walker ha sido objeto de investigación policial en los últimos días después de que el tabloide británico The Sun sacara a la luz un vídeo de seguridad de un club de la localidad inglesa de Wilmslow en el que el futbolista aparecía bajándose los pantalones, lo que supone un delito de "exhibición indecente en público".



El futbolista inglés no se ha pronunciado sobre el asunto y el Manchester City, a través de su entrenador, Pep Guardiola, aseguró que esto sería tratado en privado, aunque recordó a los jugadores que una vez salen de casa pueden ser grabados en cualquier momento.



La investigación no ha impedido a Walker jugar los últimos partidos con el City ni tampoco ser convocado por la selección inglesa para los próximos partidos contra Italia y Ucrania.



EFE