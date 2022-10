No sonríe: Klopp da duro jalón de orejas a Díaz y a todos en Liverpool

Todo lo que antes fluía ahora se empantana, todas las fallas que se analizan una y otra vez en los entrenamientos se repiten en los partidos, todos los ajustes se pierden... hasta la sonrisa se le borró ya a Jürgen Klopp, quien no da en la clave para solucionar la crisis de Liverpool en este caótico inicio de temporada.

Este sábado su zaga volvió a sufrir y se vio pequeña ante Brighton y él no esquivó esa realidad: "hablé con los muchachos de una manera similar a como te hablo a ti. No sé cuántas veces tengo que decir que necesitamos una reacción", lamentó el DT.



"El primer gol tiene un impacto en ambos equipos. Ellos estaban volando y nosotros estábamos en un punto intermedio. Ellos usaron eso para el segundo gol. Podríamos haber defendido mucho mejor. Es fútbol y hay que aceptarlo. En un día como este, cuando empieza así, es importante abrirse paso luchando.... Siempre tenemos problemas contra Brighton, que es un muy buen equipo de fútbol, ​​pero tenemos que hacerlo mejor", añadió.



El análisis es un llamado de atención para todos los de rojo, incluyendo a Luis Díaz: "este juego tiene diferentes historias. Está la historia de cómo concedimos dos goles tempranos, está la historia de cómo regresamos al juego, luego está la historia de cómo lo tiramos. Brighton es un muy buen equipo de fútbol y un verdadero equipo. Era una formación diferente, ¿nos sorprendió un poco? Sí, un poco. Pero ya estábamos 2-0 abajo cuando nos adaptamos. Marcamos nuestros goles que fueron los contraataques. Podríamos haber ganado, pero ¿habríamos merecido ganar? De hecho, no estoy seguro".



¿Por qué Jota, Núñez y Díaz fueron suplentes? El alemán contó que los dos primeros "volvieron con cositas" de la fecha FIFA y los médicos pidieron no usarlos si podía evitarse (ambos tuvieron minutos al final). Lo del colombiano habría sido una decisión técnica.



Lo cierto es que, con la pausa por la muerte de la Reina Isabel y un partido menos, la tabla no miente: "sé que tenemos 10 puntos y esa es la realidad. No me escondo de eso. Tenemos que ir juntos y construir".



La comparación de Klopp es reveladora y deja clara su profunda inconformidad con sus dirigidos: "con todas las cosas buenas que hicimos durante la semana, la confianza es una florecita y cuando alguien la pisotea es realmente difícil. Tenemos que aceptarlo. Por supuesto que no es suficiente para nosotros, pero es lo que tenemos".