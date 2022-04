¿Amigos o rivales? Klopp reveló verdad sobre competencia Díaz vs Mané

Muchos, cuando se confirmó su contratación, pensaron que Luis Díaz llegaba a Liverpool como suplente de Sadio Mané. Comparten la posición, el perfil, buena parte de sus virtudes en el ataque por esa zona y parecía que el plan era hacer la fila.

Pero el colombiano llegó prácticamente adaptado desde Porto, juega con una naturalidad que parece que llevara años y son menos de tres meses vestido de rojo y ahora está entre los indiscutibles de Klopp. Tanto que ha sido el senegalés el que se ha movido más hacia el centro del área rival para abrirle un lugar a su nuevo compañero y completar el tridente con Mohamed Salah.



Pues del tema se ha ocupado directamente el técnico Jürgen Klopp, quien ha revelado, en la rueda de prensa previa al duelo contra Manchester United (martes, 2:00 p.m.), la realidad de ese supuesto pulso.



"Conozco a Sadio desde hace casi seis años, hasta donde lo conozco, nunca ha necesitado competencia para ser la mejor versión de sí mismo. No estoy seguro de que traer a Luis haya afectado esa parte de su juego. Pero jugar de centro también le sienta muy bien a Sadio", dijo.



Y es que en muchos compromisos ha sido más el campeón africano el primer cambio antes que el colombiano, a quien se le ve muy regularmente en la banda izquierda, pero también probando un poco hacia el medio, donde no desentona. Eso sí, pierde mucho del vértigo de su salida.



La exigencia del calendario para un Liverpool que apunta a los cuarto títulos de la temporada hace que Díaz, Mané y toda la estelar plantilla roja esté a disposición siempre: "mientras tenga éxito, no habrá tiempo. Es bastante exigente: me encantaría tener más tiempo, pero eso es una ilusión. Los chicos siempre están listos para prepararse lo mejor que pueden. Para 3/4 equipos en la liga, es lo mismo".



Del rival de este martes, Klopp se expresó con el máximo respeto, pues tiene sus propios intereses en la Premier y llega con un Cristiano Ronaldo inspirado: "Hemos tenido que aprender a lidiar con jugar contra el Manchester United. Algunos jugadores tuvieron que aprender a lidiar con eso. Esta vez es un juego increíblemente importante nuevamente para ambos equipos. Eso lo dice todo. Ambos equipos están peleando".