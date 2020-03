Contundente respuesta de Klopp sobre riesgo de coronavirus: ¡ejemplar!

El mundo discute sobre la rápida expansión del coronavirus COVID-19 y en el ámbito deportivo hay riesgos de aplazamientos o incluso cancelación de varios eventos.

La decisión en Italia, gran foco de contagio, de cumplir compromisos a puerta cerrada, ha hecho que el temor de ver otras competencias afectadas crezca, por lo cual es habitual la pregunta sobre el virus en las ruedas de prensa.



Justamente, a Jurgüen Klopp le preguntaron si se preocupa por el tema y su respuesta fue demoledora: "lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, Realmente no lo entiendo”,



Y fue más allá: "No es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus... ¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”, concluyó.