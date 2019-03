La insólita razón de Klopp para justificar el 0-0 de Liverpool

Tras un 0-0 entre Everton y Liverpool, los dirigidos por Jürgen Klopp perdieron la punta de la Premier y quedaron a un punto de Manchester City. Sin embargo, pese a que ambos equipos disputaron un partido cerrado y el buen juego no abundó, el D.T. alemán entendió que gran parte de esto se debió a los factores climáticos.

Sí, así como lo leen, finalizado el encuentro, en una entrevista para Sky Sports, Klopp se refirió a lo que ocurrió durante todo el encuentro y puntualizó: “Fue un juego realmente complicado por varias razones: tuvimos un rival difícil, en primer lugar; por otra parte, aunque yo sé que al agente no le gusta que diga esto, el viento venía de todas las direcciones y esto se evidenció en varios momentos del juego”.



Y tras la cara de extrañeza de quien lo estaba entrevistando, prosiguió con su explicación: “Este tipo de cosas no ayudan a que se juegue fútbol, el balón estuvo mucho tiempo en el aire y al haber tanto viento, se dificultaba controlarlo. Pese a eso, generamos tres o cuatro opciones de gol muy claras”.



Para concluir su entrevista e intentando cambiar el foco, pues lo dicho sobre el viento no pareció ser muy claro, el alemán habló del resultado: “El 0-0 frente a Everton mantiene nuestra racha positiva frente a ese club, sin embargo, no era el resultado que buscábamos. Pese a esto, no está mal si tenemos en cuenta que fue un juego complicado”.