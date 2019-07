Klopp no luce preocupado: 'En una semana seremos un equipo distinto'

Liverpool concluyó sus partidos de preparación con otra derrota y aunque no obtuvo victorias en los partidos amistosos previos al inicio de la competencia, su entrenador, el alemán Jurgen Klopp no se mostró preocupado por lo que viene para el equipo de Anfield pese a que la situación real del equipo mostraría otra cosa.



Partiendo de esto tras la caída frente a Napoli por 0-3, Klopp afirmó: “No contar con seis de nuestros jugadores es bastante raro. Uno siempre pierde a algunos jugadores durante la pretemporada y es algo a lo que uno se acostumbra, pero en esta ocasión algunos no han tenido tiempo de trabajar con nosotros y hasta pueden llegar después de que inicie la temporada, lo cual es aún más complicado”.



Sin embargo, también se mostró tranquilo: “Pero esto es así, todos se han preparado de la mejor manera posible y trabajaremos para iniciar la temporada de la mejor manera y al 100% con lo que tenemos. Así si nuestros oponentes nos analizan pensarán que vencernos es un trabajo sencillo, pero verán que la próxima semana seremos un equipo distinto”.



Klopp espera que pronto se integren Alisson y Roberto Firmino, quienes consiguieron el título de Copa América con Brasil. Por su parte, también espera que sus otros dos delanteros titulares, Mohamed Salah y Sadio Mane, quienes disputaron la Copa de África, también estén pronto a disposición para iniciar su trabajo con ellos.