Keylor Navas apunta para la Premier League: llegaría a este equipo

Desde que Keylor Navas abandonó al Real Madrid para seguir en las competencias grandes de Europa y firmar con el Paris Saint-Germain, no dejó de ganar de todo en Francia. Pero como consecuencia, le tocó volver a pelear la posición con un grandísimo Gianluigi Donnarumma, que poco a poco se fue ganando la posición en el arco. Christophe Galtier habló claro cuando llegó al banquillo del conjunto parisino y mantuvo que su guardián en la portería sería el italiano.



Por su parte, Keylor Navas quedó relegado al banquillo de suplentes y las únicas presencias que le ha dado Christophe Galtier han sido en la Copa de Francia o en amistosos, como por ejemplo, el primer tiempo contra las estrellas del Al Hilal y Al Nassr de Arabia Saudita con la presencia de Cristiano Ronaldo en ese equipo.

Keylor Navas pasó de ser titular a suplente en el Paris Saint-Germain, pero eso no impidió que atajara el Mundial de Qatar 2022 con su selección de Costa Rica. Aunque le ganó en ese componente a Gianluigi Donnarumma que no asistió a la Copa del Mundo, todo continuó igual: quedó relegado al banquillo. Por esta razón, su descontento se ha hecho cada vez más notable y solo piensa en cambiar de equipo. Se habló de llegar al Al Nassr, donde está Cristiano Ronaldo, y también del Napoli, pero los árabes optaron por Agustín Rossi y los napolitanos con la continuidad de Alex Meret.



Después de intentos de salir a la Serie A o a Arabia Saudita, le apareció una nueva oportunidad en la Premier League, la liga más competitiva del mundo, en donde tendría que luchar por no descender. Aunque el Nottingham Forest se encuentra en la decimotercera casilla, está a solo cuatro unidades de los puestos del fondo de la tabla. De acuerdo con el diario francés, L'Équipe, hay ya acuerdos entre Keylor y el equipo recientemente ascendido. Lo único que haría falta, sería el sí por parte del Paris Saint-Germain.



Con el problema del Fair Play financiero, al Paris Saint-Germain no le vendría para nada mal salir de Keylor Navas en este mercado. Keylor fue indiscutible titular en los primeros años de los cuatro en los que ha estado en la capital francesa. En 2021 llegó Gianluigi Donnarumma que le quitó la presencia en el arco galo. De firmar con el Nottingham Forest, sería su primera aventura en la Premier League después de LaLiga y la Ligue 1.