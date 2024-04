Le aparece otra 'novia' a Kevin Mier en Premier y Nacional se ilusiona

Todo parece indicar que México sería, en el mejor de los casos, una estación hacia Europa en el itinerario de Kevin Mier.

El portero colombiano solo necesitó cuatro meses para convertirse en uno de los mejores refuerzo de 2024 del fútbol mexicano pues ha logrado sacar su arco en 6 ocasiones, aunque haya encajado 11 anotaciones.



Esas actuaciones pueden no conmover al técnico Néstor Lorenzo, quien lo marginó de la última convocatoria para la gira europea para la Selección Colombia, y prefirió a David Ospina, peor sin duda están llamando la atención en muchos lugares del mundo, concretamente la Premier League de Inglaterra.



Ya Rodrigo Celorio, reportero de TUDN en México, había dicho hace unos días que Brighton está siguiendo al colombiano y que Cruz Azul estaba esperando una oferta formal en la próxima ventana de transferencias, en junio próximo. Se dice que la oferta podría rondar los 10 millones de dólares.



Sin embargo, no sería el único club que le coquetea al orgullo de Barrancabermeja pues, según el diario Zócalo de México, en los últimos días habría entrado a la conversación Tottenham, otro sin mayores problemas a la hora de hacer una buena oferta.



Vale recordar que el interés no sería nuevo pues en febrero de 2023 ya el ojeador Jeff Vetere reconoció que lo impresionó el colombiano cuando lo vio en Atlético Nacional, comentario que le costó su despido del club.



Lo cierto es que el portero, de 23 años y 1,88m de estatura, tiene mercado y esa noticia no solo lo ilusiona a él y de alguna manera castiga a Lorenzo. A la distancia, y con gran ilusión, espera Nacional, que en la transferencia a Cruz Azul se reservó un 20 por ciento de los derechos económicos del jugador, lo que significa que, llegue a donde llegue en la Premier, habrá un importante ingreso de dinero. Cruzan los dedos en Medellín.