¡La cabeza más bien puesta del fútbol mundial! De Bruyne da cátedra

Kevin De Bruyne es un tipo extraño. Felizmente distinto. Se sale del molde con cada decisión y ha empezado a cambiar, tal vez para siempre, el fútbol mundial. Lo más emocionante es que no hablamos solo de las maravillas que es capaz de hacer en la cancha.

Tiene cara de niño pero ya está a punto de cumplir 30 años, varios de ellos siendo uno de los mejores jugadores del planeta. Solo que no tiene las rede sociales o los escándalos de otros... pero a a hora de los números, pocos están por encima de él. De hecho, es una realidad fácilmente comprobable.



De Bruyne acaba de firmar su renovación con Manchester City usando no un agente despiadado sino una eficiente compañía de Big Data. Según 'The Athletic', "De Bruyne pudo mostrarle al City, a través de los datos recopilados, su valor perdurable como jugador más influyente y los utilizó para negociar un aumento de sueldo significativo según los términos del nuevo acuerdo: ganaba 400.000 euros a la semana y pasará a percibir 462.000, unos 24 millones de euros anuales".



Al mejor estilo de 'Moneyball', el jugador recordó que desde su llegada, en 2015, ha marcado 65 goles y ha repartido 101 asistencias en 255 partidos, lo que ha sido definitivo para ganar dos Ligas (pronto, salvo debacle, serán tres), una Copa, cuatro Copas de la Liga y una Supercopa inglesa, además de premio del 'MVP' de la Premier en 2019-20.



El jugador se preguntó primero cuál sería su proyección de rendimiento ahora que tiene 29 años: la respuesta de la big data le mostró que todavía están por venir sus mejores años y le ayudó a calcular cuánto podría cobrar y por cuánto tiempo en el futuro. Pero después quiso saber si es el City su mejor opción y entonces la empresa le calculó el posible rendimiento sobre variables como la edad y la valía de de sus jugadores y lo comparó con todos los equipos grandes de Europa. ¿Conclusión? Es el mejor equipo posible para su mejor etapa deportiva.



Cuenta 'The Athletic' que a la reunión para la renovación fue, de manera virtual, con su padre Herwig y un abogado: "Kevin sabía muy bien lo que quería. Él sigue su camino, nosotros lo seguimos", dijo el padre.



Y ese es el punto donde De Bruyne podría ser francamente revolucionario: eliminó la figura del agente de su vida. ¿Qué? ¿Acaso es posible? ¡Pero claro! Después de pasar por Genk, Chelsea, Werder Bremen y Wolfsburgo, él mismo denunció a Patrick de Koster, su ex representante, por blanqueo de capitales y falsificación de documentación, delitos por los que fue arrestado en agosto de 2020.



Era comprensible que desconfiara un poco de ellos. Su propio DT, Pep Guardiola, lamentaba no hace mucho que fueran los agentes los que se quedaran con las tajadas más jugosas en las transferencias de los jugadores, teniendo en cuenta en cuenta que en la Premier League se gastaron, entre febrero de 2020 y febrero de 2021, más de 270 millones de euros en pagos a los Raiola, los Jorge Mendes y los intermediarios de turno.



Así que De Bruyne los cambió a todos por una compañía de Big Data y él solito, sin amenazas ni contrapunteos, negoció una renovación que anhelaban ambas partes. ¿No es la mente más brillante que se haya visto? Si no, le pega en el palo...