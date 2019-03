Kante le cierra las puertas al Real Madrid, aunque admire a Zidane

Kanté es uno de los mejores volantes del mundo y en Europa se especula que hay varios clubes interesados en hacer una gran oferta al Chelsea por sus servicios.

En esta fecha Fifa, el francés fue convocado por su selección para este encuentro y la televisión francesa le preguntó por el supuesto interés del Real Madrid por comprarlo

"Hoy en día todavía estoy en el Chelsea y lo que se dice en otra parte no es importante. Incluso si Zidane me llama, no es importante. Hoy estoy en el Chelsea y estoy centrado en eso", dijo.

Kanté tiene contrato con el club londinense hasta el 2023 y aunque usualmente juega, su posición sí ha sido movida por la llegada de Jorginho y Mauricio Sarri, no obstante, el francés es uno de los jugadores más queridos por la hinchada.