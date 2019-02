Klopp debe pagar por sus comentarios sobre un árbitro de la Premier

El entrenador de Liverpool fue sancionado por la FA luego de sus dichos por la actuación del árbitro en el partido entre sus dirigidos y West Ham, encuentro que concluyó empatado 1 – 1 y que se disputó el pasado 4 de febrero.

Como es sabido, en Inglaterra está prohibido y es sancionado que los jugadores o entrenadores se refieran a los árbitros, con la prensa, en el post partido. Sin embargo, para Klopp, el juez central, Kevin Friend, tuvo bastante influencia en el juego en el que su equipo se puso en ventaja, con un gol de Sadio Mané, en fuera del lugar.



“Tuvimos buenos momentos, aprovechamos las bandas y así llegó el gol, que ahora me entero que fue en fuera del lugar. Eso explica el segundo tiempo y la actuación del juez, pues supongo que fue informado de esa situación, lo cual permitió una serie de hechos extraños que, aunque no fueron decisivos, si interrumpían el ritmo de juego o nos perjudicaban”, declaró el alemán después del partido.



Para concluir y “asegurar su multa” de 45.000 Libras, Klopp remarcó: “Si yo cometo un error en el primer tiempo, no abro más la brecha y cambio mi forma de actuar en la segunda parte”.