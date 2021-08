‘No tienen límites’: Klopp atacó los fichajes millonarios en Europa

La Premier League arrancó, con un encuentro de palabras entre los entrenadores de los candidatos a llevarse la corona al final de temporada. Liverpool y Chelsea, pues Klopp no fue ajeno a hablar acerca de los millonarios fichajes realizados. Sin ir a lo puntual, mencionó a los ciudadanos en sus declaraciones. Cabe recordar que Manchester City fichó por 139 millones de dólares a Jack Grealish, siendo una cifra histórica para el fútbol de Inglaterra.#



“No sé cómo PSG, Chelsea, United y City pueden comprar tanto…Nosotros no podemos compararnos con el resto de clubes. Obviamente ellos no tienen límites, nosotros, sí. A pesar de tener límites estos dos últimos años, hemos sido exitosos así que habrá que continuar de esta forma. Nosotros solamente podemos gastar en base a lo que ingresamos, siempre lo hemos hecho así” fueron las declaraciones que estallaron la polémica por parte del alemán.



La respuesta por parte del español no se hizo esperar “Algunos propietarios quieren beneficiarse, nuestros propietarios no quieren ningún beneficio. Entonces los otros no invierten en el equipo, mientras que nosotros invertimos lo que hacemos” al referirse a las declaraciones de Klopp, tras caer en el duelo de arranque de la Premier League.



Además, Guardiola recordó los fichajes que hizo el Liverpool en su momento, cuando ganaron Champions y Premier League, trayendo Virgil van Dijk y Alisson, gastando una cifra astronómica, en el mercado de fichajes.